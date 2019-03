Casado promete que el PP "garantizará el blindaje fiscal del ahorro" para la jubilación

El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró ayer en A Coruña que su formación llevará en el programa electoral para las elecciones generales del próximo 28 de abril una medida que "garantizará el blindaje fiscal del ahorro" para la jubilación. "Si un ciudadano decide comprarse una vivienda habitual, tener un plan de ahorro o de pensiones, además de tener los beneficios fiscales que le corresponda, se les garantizará que, a la hora de acceder a este ahorro del que dispongan en el momento de su jubilación, no tengan un gravamen fiscal", manifestó.

Pablo Casado estuvo ayer por la mañana en Ferrol donde clausuró un acto sobre bienestar social organizado por los populares gallegos; al mediodía recorrió el casco histórico de Santiago, acompañado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y por la tarde visitó la ciudad de A Coruña donde paseó por Riazor y el Orzán.

Casado utilizó el foro ferrolano para acusar al Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez de "instrumentalizar una vez más instituciones" para prometer "cosas que no va a poder aprobar, que no va poder poner en práctica ni pagar". "Es decir, pedir la ronda para que la pague quien venga, que no van a ser ellos, y lo más peligroso, normalizar o legitimar, que las campañas electorales de los partidos se pueden hacer a costa del dinero de los contribuyentes", censuró. Ante un foro en el que se dieron cita unas 400 personas, el dirigente del PP aprovechó para criticar la utilización de los reales decretos para gobernar. Por ello, avanzó que, cuando él sea presidente del Gobierno, lanzará una ley para que no se pueda "utilizar el mecanismo de los reales decretos para hacer campaña gastando el dinero del contribuyente". "Hasta entonces, lo que tenemos que hacer es denunciarlo", manifestó. Todo ello en una intervención en la que también mostró su rechazado a "instrumentalización" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y a la "manipulación" de RTVE. Casado se comprometió a que un Gobierno liderado por su formación velará por que se "cumpla con lo establecido" para ejecutar en Ferrol las fragatas F-110 y abogó por que la modernización de Navantia "sea realidad".

El presidente del PP enfrentó su modelo con el de Ciudadanos al recurrir al "ministro del paro", en referencia al titular de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero, Celestino Corbacho.

Tras afear que el PSOE propiciase una deuda sanitaria por 16.000 millones de euros y otra de mil millones "en turismo sanitario", estimó que tuvo "que venir el Gobierno del PP" para solventarla.

Así, dijo que esa es la "diferencia entre Ana Pastor y ministras que la gente no sabe cómo se llaman", en alusión a la responsable de Sanidad María Luisa Carcedo.

En clave autonómica, aseveró que como "en la Xunta se tiene que gobernar en España". Para Casado, "muchos partidos no han pisado un pueblo" y desconocen la "dispersión geográfica". En este sentido, reivindicó la política de "descentralización orgánica" en aras de "los intereses de los españoles".

También comprometió rebajas en el IRPF, la supresión del impuesto de donaciones o un plan para "agilizar la Administración".