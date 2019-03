El PSOE recurrirá al Constitucional para frenar cinco cambios legales exprés del PP

El PSdeG presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbar cinco enmiendas del PP gallego a la conocida como "ley de acompañamiento", un cajón de sastre normativo que supone la modificación de múltiples textos legales y que se tramita al mismo tiempo que los presupuestos anuales, lo que agiliza su aprobación. Los socialistas consideran que cinco cambios de la norma aprobada este año "extendían de manera injustificada el ámbito de actuación", ya que no tenían conexión con el texto legislativo a modificar.

Las enmiendas denunciadas modifican la Ley de Caza, la regulación de Centros de Menores y los centros de Atención a la Infancia, y la composición y funcionamiento el Consello Económico e Social (CES).

Según el portavoz parlamentario de los socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, esas enmiendas "no guardaban relación alguna con el proyecto de ley objeto de tramitación", por lo que "técnicamente no podían ser calificadas como tales tratándose, en puridad, de nuevas iniciativas legislativas encubiertas que modificaban preceptos que no formaban parte, ni directamente ni por remisión, del proyecto de ley remitido por el Gobierno y objeto de tramitación".