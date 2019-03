Rueda acusa al Concello de Vigo de incumplir la Ley de Espectáculos en O Marisquiño

El vicepresidente de la Xunta y conselleiro da Presidencia, Aministracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda Valenzuela, compareció ayer en la Comisión de Investigación del accidente de O Marisquiño y acusó al Ayuntamiento de Vigo de incumplir la Ley de Espectáculos ya que, a su juicio, "era su responsabilidad revisar la estructura donde se iba a celebrar el festival".

Así respondió Rueda a los representantes del BNG, Luís Bará, y de En Marea, Carmen Santos, que pedían una modificación de dicha normativa. Para el vicepresidente, "lo que falló no fue la ley", sino "su aplicación", ya que "no se cumplió lo que tenía que cumplirse".

"Si empezamos a decir que la culpa es de la Ley, fallaríamos en el diagnóstico. No se hizo lo que se tenía que haberse hecho. La solución no es dar más competencias inspectoras a la Xunta. El Ayuntamiento de Vigo tenía los medios suficientes para llevar a cabo la inspección", aseguró el vicepresidente autonómico.

En su comparecencia, subrayó que, "según la información disponible", la Xunta no tiene constancia de que se concediese una licencia "global" del evento, "solo un permiso de autorización del uso de la vía pública, similar a la de una fiesta popular". Rueda agradeció y mostró su satisfacción por el "gran trabajo" que los servicios de emergencias llevaron a cabo la madrugada del pasado 13 de agosto tras el accidente. Sin embargo, achacó al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que no activase el Plan de Emergencia Municipal (Pemu), ya que, si lo hubiese hecho, "tendría que haber informado al 112 Galicia", quien activaría el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga).

En este sentido, aseguró que las administraciones "pueden trabajar en coordinación", pero esto es "muy difícil" si no se activan los protocolos. Además, criticó a Caballero ya que, a su juicio, no activó el Pemu "porque no quería perder él el control".

"Parece que si se activa el protocolo autonómico es que yo (en referencia a Abel Caballero) no estoy haciendo bien las cosas", sentenció Rueda en la última de las comparecencias de la comisión de investigación de O Marisquiño, que queda a la espera del dictamen de sus conclusiones.

Al final de su comparecencia, Rueda destacó diferentes medidas que la Xunta pondrá en marcha para evitar que accidentes así se vuelvan a producir en Galicia. Entre estas acciones, señaló que se remitirá una notificación para que se convoquen Juntas locales de Seguridad ante grandes eventos, donde tienen que estar representados el Ayuntamiento en cuestión, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Gobierno central y el autonómico. La Xunta también exigirá la constitución de un Puesto de Mando Avanzado, en contacto directo con el 112, en eventos con más de 20.000 asistentes y de características de riesgo, "como ya se realiza en festivales como O Son do Camiño, la Arribada o el carnaval de Verín".