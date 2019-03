Bruselas incluye el eje A Coruña-León en el Corredor y deja fuera la conexión con Oporto

La inclusión del Noroeste en el Corredor Atlántico ferroviario se consumó en la madrugada de ayer en el llamado trílogo, una negociación a tres bandas entre la Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea. Pero el resultado es agridulce para Galicia, ya que se certificó la plena inclusión de la línea ACoruña-Vigo-Ourense-León en la red prioritaria (básica) de transporte de mercancías por tren de la UE pero finalmente queda excluido el eje Vigo-Oporto, de la misma forma que el puerto de Vigo permanece relegado a la red secundaria (global, según la terminología de Bruselas) y fuera, por tanto, del Corredor Atlántico.

Apenas unas horas antes de que se diese un paso más en la inclusión de Galicia en el Corredor del Atlántico, el Ministerio de Fomento anunciaba la licitación de la conexión ferroviaria a Langosteira pero sin aclarar la financiación. Adif prevé sacar a concurso el proyecto, que no incluye coste ni plazos, antes del próximo mes de julio.

El hecho de que el puerto de Vigo quede relegado a la llamada red global tiene sus desventajas, como un acceso limitado a los fondos europeos y además contar con un plazo que se alarga hasta 2050 para la ejecución de las obras, además de quedar fuera de la conexión preferente con el resto de Europa para enviar sus mercancías.

El que sí está incluido en la red básica, y por tanto prioritaria, con mayor acceso a los fondos y un plazo de ejecución de las obras en el horizonte de 2030 es el puerto de A Coruña, por decisión del último Gobierno de Zapatero y del entonces ministro José Blanco, en 2011. El de Vigo, por su parte, carece de esta condición de "nodal", es decir, principal. Y el cambio de categoría no se ha planteado en Bruselas.

Sí se llevó la incorporación de la línea A Coruña-Vigo-Ourense-León al Corredor Atlántico, que ayer quedó despejada en el trílogo y para lo que solo falta que el acuerdo sea votado por la Eurocámara y el Consejo de Europa. Su inclusión dará acceso, en concurrencia competitiva y a partir de 2021, a 30.600 millones en fondos comunitarios con los que modernizar el tren de mercancías en Galicia en el horizonte del año 2030.

Lo que se ha quedado por el camino es la línea Vigo-Oporto. No estaba en los planes de la Comisión Europea cuando diseñó el Corredor Atlántico ni cuando decidió dar entrada al Noroeste, sino que fue una propuesta que partió del Parlamento europeo a iniciativa de dos eurodiputados socialistas de Portugal. El caso es que cuando tocó poner en común las propuestas en el trílogo, el Consejo de la UE no refrendó la enmienda de la Eurocámara y se excluyó esta línea del Corredor Atlántico. No obstante, se ha incorporado a la red global, en la que antes no estaba, y aunque su modernización no sea prioritaria para la UE, podrá financiarse hasta en un 50% por considerarse un corredor transfronterizo, una circunstancia que destacan tanto el PP como el PSOE.

Una lectura similar ha hecho la Xunta, para la que ahora lo importante es "seguir trabajando para que la decisión de Bruselas se traduzca en una modernización real de las líneas ferroviarias y un refuerzo de su competitividad". La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, considera que si bien la línea Vigo-Oporto no está considerada como red básica, si lo está como sección transfronteriza, lo que le da opción "a una importante financiación europea". Por ello, reclama al Gobierno central que en el plan director del Corredor se incluya la salida sur de Vigo para agilizar el trayecto con Portugal.