Yolanda Díaz urge a Villares que aclare si quiere la unidad con EU, Anova y Podemos

La diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz, perteneciente a Esquerda Unida, emplazó ayer al portavoz de En Marea, Luis Villares, a que diga "claramente" si quiere "la unidad" con Podemos, EU y Anova, y le llamó a "sumar" y "no restar". "Soy consciente de que está habiendo reuniones con Luís Villares pero, también, lo que se me hace llegar es que él, por lo de ahora, no quiere acercamientos", destacó Díaz, alineada con Pablo Iglesias, Antón Gómez-Reino y con los alcaldes de las mareas.

Según advirtió, "nadie en Galicia entendería" que no llegasen a un acuerdo pese a las "pocas diferencias que tienen". "No pienso lo mismo que Antón Gómez-Reino, ni que Martiño Noriega ni que Antón Sánchez ni que Eva Solla, pero eso es estupendo. Somos diversas, plurales, representamos a una Galicia nueva. Para eso hay que sumar", concluyó Yolanda Díaz.