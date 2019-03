La Xunta expedienta a la minera de Touro por un nuevo vertido a un afluente del Ulla

Augas de Galicia acordó la iniciación de un nuevo expediente sancionador a la empresa minera de Touro (A Coruña), Explotaciones Gallegas, por un "vertido no autorizado susceptible de alterar la calidad del agua" al arroyo Brandelos, afluente del río Ulla.

La asociación Aldea Viva remitió a través de un comunicado la denuncia de la Administración autonómica, en la que pide una sanción de hasta 30.000 euros. "En apenas medio año es la tercera que recibe, 30.000, 20.000 y los 30.000 euros que se detallan en esta nueva", critican desde el colectivo Aldea Viva. Según explica la denuncia, el vertido es debido al rebose de una balsa del establecimiento de la compañía en la mina de Touro, y los daños se estiman en una valoración mínima de 6.000 euros "por la naturaleza de los contaminantes vertidos y por el caudal elevado del vertido consignado". "Los hechos no son nuevos, ya que en septiembre del año pasado la minera recibió una sanción de 20.000 euros por el desbordamiento de la misma balsa. Los informes analíticos confirman la afectación al curso fluvial, constatando un importante aporte de metales pesados", lamenta la asociación.

Asimismo, aclara que presentará alegaciones y reclamará la tipificación de la multa como grave (ya que en el expediente se recoge como leve) "dada la reiteración de los hechos y el desinterés mostrado por la empresa minera al no poner solución a un problema que conoce desde hace años". Como respuesta a la denuncia, la empresa minera de Touro Explotaciones Gallegas (EXGA) presentó alegaciones al expediente abierto por Augas de Galicia. Las empresas que realizan su actividad en los terrenos de la antigua mina de Touro niegan que "en ningún caso existe esa balsa industrial y mucho menos vertidos de aguas residuales".

Las empresas lo niegan

Desde el Centro de Valoración Ambiental Touro-O Pino (Vatop) aclararon ayer que "el episodio al que se refiere el expediente ocurrió tras un periodo de intensas precipitaciones que provocó una salida puntual de aguas pluviales, al igual que ocurrió en muchos otros puntos de Galicia en esas fechas".

Vatop explica que "no se trata de una balsa minera o industrial, sino de un depósito natural, excavado sobre el propio terreno, que recoge únicamente aguas pluviales y en ningún caso procedentes de actividad industrial". Además, apuntó que "los resultados de las muestras acreditan que las aguas que salen de ese depósito natural presentan valores dentro de los límites legales y que no existe afección a los ríos del entorno". También señaló que, pese a que el agente que tomó muestras "puso de manifiesto que la turbidez del agua se observaba tanto antes como después de su incorporación al depósito de Bama", "solo se tomaron muestras del punto de vertido, pero no aguas arriba, por lo que no se puede atribuir a las empresas que realizan su actividad en la antigua mina de Touro".

En este sentido, destacan que "el análisis acredita que esa turbidez no pudo ser causada por un vertido de EXGA, ya que el parámetro 'sólidos en suspensión' arroja unos valores muy reducidos" y añadió que "los resultados de las muestras realizadas días después acreditan que las corrientes de agua a las que se refiere el expediente ya tienen ciertos parámetros alterados antes de su llegada al depósito de Bama".