El Parlamento tumba con los votos del PP la ley de memoria histórica del BNG

El Parlamento gallego rechazó con los votos en contra del PP la admisión a trámite de la ley gallega de memoria histórica presentada por el BNG, que sí tuvo el respaldo de En Marea y PSdeG. El Grupo Popular hizo valer su mayoría para tumbar la ley del Bloque, al que acusó de "falsificar la historia" de manera "permanente" en búsqueda de "réditos electorales".

El diputado del PP Alberto Pazos Couñago censuró la "autoproclamada superioridad moral" que, dice, practica el BNG para "trazar una raya entre los que son demócratas y los que no lo son". "Este grupo no necesita de su beneplácito para defender la democracia", apostilló el popular, que exhortó a "los que van de la mano de los herederos de Batasuna" a "no atreverse" a "dar lecciones" al PP, en referencia al BNG y su relación con EH-Bildu.

"Enterradores"

Tras su intervención, el debate subió de tono y el diputado Luis Bará fue apercibido por el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices, tras afirmar que el PP opera como "testaferros del lado franquista" y "actúa como aniquiladores, exterminadores y enterradores" de la "memoria" de las víctimas del régimen, expresiones retiradas del diario de sesiones por orden de la Presidencia de la Cámara.