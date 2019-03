Villares confía en un "espacio de unidad" para las próximas elecciones municipales

El portavoz de En Marea, Luís Villares, expresó ayer su confianza en que en las elecciones locales se propicie "un espacio de unidad alrededor de principios y deseos de cambio", tras no haber alcanzado las fuerzas que avalan este partido instrumental un acuerdo para las generales de abril.

En declaraciones a los periodistas en A Coruña, estimó que su grupo "recoge lo mejor de las reivindicaciones ciudadanas en la calle y de los que no pueden reivindicar". A su juicio, los comicios nacionales deben dar paso a un "refuerzo para las municipales".

En este sentido, subrayó que las Mareas locales se mantienen como puntal de su estrategia y erigió a la de A Coruña, la Marea Atlántica, en un "referente de unidad agregador de mayorías sociales". "Estamos estrenando un tiempo nuevo, una marea acompasada con este tiempo nuevo", dijo ante los candidatos del partido a las Cortes, a los que atribuyó el liderazgo en un momento de "esperanza para el país", así como de "ilusión y futuro". Esos aspirantes a Congreso y Senado, dijo, parten de la "diversidad en lo social".

Para Villares, "se trata de la representación en clave nacional del nuevo país", con la que apostó por convertir a En Marea en una "fuerza que sea decisiva para el futuro". Sobre sus componentes, remachó que quieren, "podemos y sabemos dar esperanza; estamos ante un tiempo de elecciones, la ciudadanía va a tener oportunidad de escoger el proyecto que mejor se acomoda a sus intereses". Según el portavoz del partido, la confección de las listas deriva de "trabajar incansablemente para construir un proyecto político que se amoldase a los tiempos".

"No vienen marcados por los partidos, somos una fuerza ciudadana que no se subordina a los partidos clásicos", espetó Villares al ser cuestionado por la ruptura interna de En Marea. Frente a esa situación, apostó por "ampliar derechos; esa es nuestra oferta, nuestro contrato social". Al insistir en el "compromiso con el conjunto de la sociedad", auguró un "respaldo mayoritario el 28 de abril" y matizó que el "espacio político de En Marea cristalizó a través de luchas ciudadanas que no están fraccionadas".

Negociaciones

Luís Villares consideró que el partido que lidera "solo escucha la voz de la ciudadanía". Preguntado por las negociaciones infructuosas con Anova, Esquerda Unida y Podemos ante los comicios generales, subrayó que las "únicas condiciones para integrar esta candidatura" fueron la "regeneración democrática, participación y compromiso ético; cualquiera que se comprometió está aquí". A su entender, "los espacios políticos no pueden ser de despacho, cerrados; todo el mundo puede decidir cómo se propone el programa y las personas".