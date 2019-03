La Fiscalía avisa que podrá actuar contra los concellos sin planes de lucha contra el fuego

El pasado año, en plena época de alto riesgo de incendios forestales, la Fiscalía General del Estado inició un expediente para comprobar si los ayuntamientos más afectados por el fuego disponían o no de planes de prevención municipal. Se trata de una obligación legal, pero la realidad es que muy pocos ayuntamientos, al menos en Galicia, los tienen aprobados. Ahora la Fiscalía da un paso más y mediante un oficio remitido a los municipios les advierte que podrá emprender acciones penales contra ellos en el caso de que la ausencia de estos planes contribuya de forma determinante a la propagación de las llamas.

En todo caso, no sería una acción genérica, sino que estaría vinculada siempre a una investigación penal iniciada por un incendio concreto. "Se ha considerado oportuno informar a los ayuntamientos del seguimiento que se va a realizar desde la Fiscalía sobre la situación de los municipios de las zonas de mayor incidencia de incendios forestales", se recoge en el oficio.

El aviso fue distribuido el pasado día 6 de marzo por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para que llegue a todos los ayuntamientos españoles. La Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado recuerda que los planes de lucha contra el fuego son una obligación legal y que como objetivos principales deben buscar la disminución del riesgo de que se produzca un incendio, minimizar los tiempos de detección y respuesta de los medios de extinción y reducir la peligrosidad de las llamas una vez que se producen.

El Ministerio Público echa mano de los estudios e informes sobre incendios realizados para poner el acento en que su existencia es "claramente positiva" y que su ausencia también supone "claramente efectos negativos". Por eso, dando seguimiento al expediente abierto el pasado verano, se les vuelve a recordar a los concellos su obligación de elaborar planes de emergencia y se les advierte de las consecuencias penales que puede tener su falta.

"No se oculta la posibilidad de que la ausencia de un plan de prevención de incendios pueda ser objeto de análisis desde el punto de vista causal en una investigación penal concreta, en la medida en que se pueda llegar a valorar como un factor coadyuvante en la producción, extensión y difusión de un incendio forestal concreto", se dice en el oficio de la Fiscalía General del Estado.

Ante la gravedad de lo que supondría para los gobiernos locales una actuación de este tipo, la Fiscalía entiende que debía avisar por ello previamente a los municipios. "Esta Unidad considera que es su deber alertar a las autoridades competentes a fin de fortalecer y hacer efectivas las actuaciones preventivas que traza la normativa de incendios forestales".

Esta actitud del Ministerio Público va mucho más allá de la fase emprendida el pasado verano en la que, en ese momento, solo pretendía saber "si realmente se cumple o no con la obligación legal en los municipios donde existía la previsibilidad de incendios y en los que los mismos se hubieran producido ya con anterioridad".

El foco, por tanto, no está en todos los ayuntamientos, sino en los que año tras año sufren de forma reiterada los efectos de la llamas. En el caso de Galicia, la Fiscalía puso el foco en 60 concellos donde se registra una alta actividad incendiaria, si bien no desveló sus nombres. Hasta el pasado año, nunca se había actuado de este tipo en materia de fuegos forestales, centrando la responsabilidad también en las administraciones locales y en la existencia o no de los obligados planes de prevención.

En los últimos años, a los concellos se les carga de competencias y funciones sin que aumenten sus medios y recursos. De hecho, suya también es la responsabilidad de determinar y supervisar la limpieza de las franjas de seguridad, de 50 metros de ancho, alrededor de los núcleos de población. Pero no son capaces, por lo que el pasado año se articuló un convenio con la Xunta de forma que el Administración autonómica asumía gran parte de la financiación de las tareas de desbroce y ponía a disposición de los concellos la empresa pública Seaga. Los trabajos, en todo caso, aún non han empezado y se prevé que comiencen antes del verano en un programa de intervención que durará varios años.