El Ejecutivo autonómico defiende que exigirá hablar gallego a los funcionarios

El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, reafirmó ayer el compromiso de la Xunta de requerir el conocimiento del gallego a los empleados de la Administración pública en este territorio.

García respondió así a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada autonómica del PSdeG Concepción Burgo sobre la intención del Gobierno gallego de mantener esta exigencia después de que el presidente del PP, Pablo Casado, prometiese aprobar una ley lingüística que eliminase este requisito a nivel estatal si resulta elegido al frente del Gobierno central.

En su intervención, el responsable autonómico de Política Lingüística manifestó que "en las campañas electorales se hacen cientos y docenas de afirmaciones y de formulaciones que se plasman o no se plasman luego" y que no tiene por qué ser el caso de esta. Además, subrayó que estas declaraciones se produjeron "en un lugar muy determinado hablando de un caso muy determinado", ya que tenían que ver con la polémica surgida en las islas Baleares por una médico del sistema de salud que abandonó su puesto al no cumplir con este requisito.

Por ello, quiso desligar lo sucedido del contexto gallego y, como ya hicieron cargos públicos de la Xunta a lo largo de los últimos días, reiteró la "completa afirmación del contenido en materia de lengua" de normas como la Constitución española o el Estatuto de autonomía.

Además, aseguró que en Galicia "se habla más gallego" que "catalán en Cataluña" y ha dicho que "la gente del PP" también se comunica y trata de cuidar este idioma, tal y como prueba que la mayoría de leyes que lo protegen hayan sido aprobadas por gobiernos de esa formación.

Previamente, Burgo había censurado la postura adoptada por el líder del PP a nivel estatal y se había mostrado "preocupada" porque, dado el caso, los populares gallegos no se plegarían "a los mandatos del señor Casado en Madrid".