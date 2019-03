Animalistas llevarán ante Fiscalía a la Xunta si autoriza jaulas trampa para jabalíes

Los afectados por los daños de los jabalíes en sus cosechas esperan que la Xunta resuelva cuanto antes los trámites para que se les conceda y autorice el uso de jaulas para atrapar a estos animales. Con esta medida, los agricultores y ganaderos gallegos podrán disponer de estas trampas que ya los efectivos del Gobierno gallego instalan en los parques naturales. La Consellería de Medio Ambiente ya ha dado el visto bueno a esta propuesta planteada por la Asociación de Perxudicados pola Fauna Salvaxe en Galicia (Aperfasa Galicia) y está a la espera del primer pedido. Pero esta iniciativa no convence a todos y entre sus principales detractores se encuentran los animalistas.

Las asociaciones Libera y Fundación Franz Weber consideran que se trata de "una aberración administrativa" y, por eso, avisan de que denunciarán ante Fiscalía si la Xunta finalmente otorga permisos a particulares para colocar métodos de caza que, en su opinión, "no son selectivos ni reducen el sufrimiento del animal". En este sentido, alegan que en las jaulas para jabalíes "pueden verse afectadas otras especies", e incluso algunas de ellas „añaden„ "protegidas". En este sentido, argumentan que estas autorizaciones para colocar jaulas en fincas agrícolas constituyen "una grave vulneración" de leyes a nivel autonómico y estatal. Ponen como ejemplo la Lei de Caza de Galicia de 2013 en la que „señalan„ se prohíbe emplear trampas no selectivas y se multa con sanciones de hasta 6.000 euros. Además, recuerdan que el Código Penal castiga con hasta dos años de prisión "el uso de explosivos u otros instrumentos no selectivos para la fauna". Ambos colectivos creen que se trata de "un intento de criminalizar a los animales silvestres en lugar de sentar las bases de políticas de convivencia".

Para la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, la "superpoblación" de jabalíes es un problema "de toda España" para la economía de los ganaderos „con daños de 15 millones de euros al año„, para la seguridad vial „los jabalíes estuvieron implicados en más de la mitad de los casi 5.000 accidentes de tráfico con animales el año pasado„. Y advirtió de que también es "un problema sanitario" tanto por la peste porcina, como por la brucelosis y la tuberculosis. Vázquez aclara que no se han detectado casos de peste porcina en Galicia pero la Xunta ya ha empezado a elaborar planes piloto en algunas zonas para analizar la incidencia. La titular del departamento autonómico reclama, por tanto, al Gobierno central que "se ponga en acción" para elaborar un Plan Nacional con el que atajar la situación. En una entrevista en la Radio Galega, alertó de que en la actualidad hay en torno a un milón de ejemplares y „avisa„ en un año se duplicará la población y llegará a los dos millones. En Galicia Aperfasa apuntan que la cifrase acerca a los 300.000, de forma que si se sigue la misma tendencia que a nivel nacional en un ejercicio superarían el medio millón.

Mientras el Gobierno gallego pide soluciones al Ministerio de Agricultura, el Sindicato Labrego Galego exige a la Xunta que cubra el total de los daños provocados por los ataques de la fauna salvaje. La organización agraria critica que la Consellería fija ayudas de un máximo de 1.650 euros cuando en algunos casos los daños alcanzan los 20.000 euros.