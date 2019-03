Incendios en Galicia | El fuego avanza sin control en Rianxo y Dodro

Vehículos circulan por la Autovía do Barbanza entre el humo.

Vehículos circulan por la Autovía do Barbanza entre el humo. FDV

Una veintena de incendios afecta a Galicia entre el lunes y martes, "la mayoría intencionados", según el conselleiro de Medio Rural

La Xunta ha decretado la situación 2 en el incendio que afecta a los municipios de Dodro y Rianxo (A Coruña) por la proximidad a viviendas en la parroquia rianxeira de Leiro.

Diversos medios aéreos han sido movilizados para actuar en este incendio sin control que ya alcanza las 550 hectáreas (según datos provisionales a mediodía), así como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En declaraciones a los medios en Rianxo, el conselleiro de Medio Rural, José González, ha explicado que el "viento fuerte no ayuda", ya que es "cambiante".

Asegura que en la zona están "todos los medios a disposición". Trabajan cinco helicópteros y llegan dos hidroaviones, así como 18 agentes, 14 brigadas, 11 motobombas y tres palas.

UNA VEINTENA DE INCENDIOS EN GALICIA, "LA MAYORÍA PROVOCADOS"

Entre el lunes y el martes se han declarado una veintena de incendios en Galicia y "la mayoría intencionados", según José González. Asegura que hay "fuertes indicios" de que son provocados.

"Lo sabemos porque había varios focos y en momentos en los que no podían actuar los medios aéreos", sostiene el conselleiro. "Tenemos que acabar entre todos con esta lacra de los incendiarios, los incendios se producen porque alguien los provoca", afirma.

Insiste en que "aquel que prende intencionadamente es un delincuente". "Tenemos que ir a por ellos", sentencia el conselleiro de Medio Rural.

SIN DESALOJADOS POR EL MOMENTO

Por su parte, el alcalde, Adolfo Muíños, ha informado de que no hay "ningún" desalojado por el momento, si bien la "preocupación es máxima" por la proximidad del fuego a las viviendas en el lugar de Or, en donde un retén trabaja para que "no vaya a más". Así, están en alerta por que si se "complicara se puedan desalojar las casas".

Al respecto, apunta que la noche fue "confusa", ya que "amplifica todo el peligro", pero "afortunadamente" llegaron los medios aéreos esta mañana. Preguntado sobre la intencionalidad de los fuegos, el regidor remarca que "la noche es propicia para esa actuación".

Según han explicado vecinos de la parroquia de Leiro, en Rianxo, a Europa Press, los medios han tardado en llegar tras arder "toda la noche". Además, se quejan que después del fuego que afectó a la zona en 2016 se prometió que se pondría una boca de agua para incendios, pero "no lo hicieron".