"Pánico y miedo", así definen los habitantes de Rianxo la situación que viven debido al incendio

"Pánico" y sobre todo "miedo" son las palabras que más repiten los vecinos de los lugares de Meiquiz y Cabanas, en la parroquia de Leiro del ayuntamiento coruñés de Rianxo, al ver que se aproxima cada vez más a sus casas el incendio que afecta ya a casi 850 hectáreas en los municipios de Dodro y Rianxo.

Y no es para menos. El aire es casi irrespirable, sobre todo para los más pequeños. Así, varias vecinas han asegurado a Europa Press, mientras huían de sus viviendas, que "las casas no importan", porque lo importante "es que los niños (de apenas un año) no respiren esto".

Sin embargo, las administraciones no les han pedido que dejen sus hogares, al menos todavía. Aunque sí se han desalojado, por culpa del humo, el instituto Félix Muriel y la escuela unitaria del lugar de Rañó, en el ayuntamiento coruñés de Rianxo.

Pero los habitantes se sienten "impotentes". Josefina Sousa, vecina del lugar, ha lamentado "la vergüenza" que supone que esté ardiendo el monte. "Tenía que haber un ente público que obligase a limpiar esas zonas. Muchas fincas no son de los vecinos. Si se les mandase limpiar esto no pasaría", ha sentenciado Sousa a Europa Press.



"Deja vu"

En esta situación, ha subrayado sentir una sensación de 'Deja Vu', ya que, apenas hace 13 años ya habían vivido una situación muy similar al lado de las mismas casas.

"Aún recuerdo el incendio del 2006. Nunca olvidará aquel 6 de agosto. El miedo es el mismo, porque también casi llegó a las casas", ha relatado Sousa, que con más de setenta años ya ha sufrido varios incendios a lo largo de su vida.

Por su parte, otros deciden quedarse. "¿Cómo nos vamos a ir de aquí? No vamos a dejar nuestras casas. Aquí tenemos todo", han explicado. De esta manera, han decidido quedarse, ya que, según han relatado, "hay que ayudar" en lo que sea posible, por lo que han tratado de organizarse para ayudar a los servicios de emergencia en la extinción del fuego.

Otros defienden sus negocios, como fue el caso de los dueños de una granja con más de 20.000 pollos situada en el lugar de Cabanas que, con la ayuda de la Guardia Civil, han humedecido la zona para evitar que las llamas llegasen a las instalaciones.



Viento

Asimismo, muchos vecinos alertan del "peligro" que es posible que corran sus viviendas si el viento no cesa. "De momento aún podemos seguir en casa. Pero el aire está haciendo que el fuego se propague muy rápido y los bomberos tienen que desplazarse a muchos sitios", han lamentado.

También Samuel Saborida, un forestal jubilado que vive por la zona, se ha referido al viento como "uno de los principales peligros", ya que "puede hacer que el fuego llegue a las casas" y "hace que sea difícil extinguir las llamas".

"Tuvimos la suerte de que, por lo que parece, el aire está cambiando de dirección y hace que el fuego no llegue a las casas. Además, en nuestro caso, la finca que está alrededor está limpia, entonces nunca temimos por ella. Sin embargo, hay otras casas que no se encuentran en esta situación", ha indicado una pareja de ancianos de Meiquiz.

El fuego se inició a las 20,09 horas del lunes en la parroquia de San Xoán de Laíño, en Dodro, tras lo que pasó al municipio de Rianxo. Según estimaciones provisionales, el fuego sin control arrasa 850 hectáreas y la Xunta ha decretado la situación dos por la proximidad a viviendas en el núcleo de Meiquiz, en la parroquia rianxeira de Leiro.



Animalistas

Por otra parte, la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber han calificado el incendio como un "auténtico atentado contra la fauna y el Medio natural", por haber sido posiblemente provocado.

Los colectivos han señalado que los fuegos provocados "causan una enorme pérdida de vidas animales que difícilmente pueden ser recuperables", por lo que han recordado que ya solicitaron, en su momento, la modificación de la Ley de Montes "para ampliar la prohibición de caza en zonas quemadas, que podría establecerse en los 10 años y solo levantarse con informes verdaderamente independientes".

De forma paralela, ambas ONG han planteado una reflexión sobre las acusaciones que la Fiscalía y la Xunta de Galicia puedan realizar a hipotéticos autores de los incendios, reclamando que ambos organismos se planteen acusaciones por maltrato animal, "aunque el tipo penal actual, el artículo 337 excluye a la fauna silvestre", por lo que han avanzado que solicitarán a las diferentes candidaturas que concurren a la convocatoria electoral del 28 de Abril, un compromiso al respecto.