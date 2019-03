La odisea de alquilar un piso en Galicia

Las grandes ciudades gallegas lideran el mercado inmobiliario, en el que se encuentran pisos de alquiler destinados a todo tipo de perfiles. Unidades familiares, monoparentales y menores de 35 años. Estos últimos, los más perjudicados por la desconfianza de los propietarios, se topan con impedimentos al intentar arrendar una vivienda. La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias apunta a la pasividad de la administración como la causante de esta situación, que, con el decreto ley aprobado el 1 de marzo, aumenta el desequilibrio en el mercado

La búsqueda del piso ideal para alquilar puede ser todo un camino de obstáculos. La alta demanda, unida a la cada vez más escasa oferta de viviendas en arrendamiento, crea un escenario imposible para un alto porcentaje de demandantes en Galicia. Unidades familiares, parejas, personas que buscan vivir solas y los más perjudicados por el mercado inmobiliario actual: los jóvenes.

Los menores de 35 años tienen cada vez más difícil encontrar una vivienda que cumpla con las características deseadas, como el precio a desembolsar cada mes. La difícil situación laboral, la precariedad de los contratos y la inestabilidad provocan que los jóvenes independizados sean cada vez menos, y es que en la comunidad, los datos de emancipación cayeron al 33% en 2018 ante el repunte del precio de los alquileres.

Estas circunstancias llevan a los jóvenes a buscar soluciones que varían el mercado inmobiliario. Es el caso de la búsqueda de vivienda compartida, algo muy concurrido en comunidades como Madrid, Aragón, Cataluña o en ciudades como Mallorca, donde el alto precio del alquiler ha cambiado el perfil de inquilino. En Galicia, pese a las difíciles condiciones para encontrar un inmueble de alquiler, "los pisos compartidos representan un porcentaje reducido, la mayor parte están relacionados con los universitarios", afirma Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).

Los portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa ofrecen la opción de buscar habitaciones en pisos compartidos, pero estos tienen "poca relevancia", según apunta. Esta falta de éxito se debe, principalmente, a una escasa "mentalidad por parte de los propietarios, aunque en algunas empresas ya habilitan pisos para que los trabajadores vivan juntos si tienen que desplazarse de ciudad", explica el presidente de Fegein.

Esta práctica, "anecdótica" por el momento en Galicia, es la solución a la que recurren los jóvenes que no pueden asumir el coste total de un piso con un sueldo que, en ocasiones, no supera el Salario Mínimo Interprofesional. "Ahora mismo estoy buscando piso y la situación es desesperante", explica Hugo Sánchez, un joven cajero que ha tenido que recurrir a la compañía de dos amigos para encontrar un apartamento en el que vivir en A Coruña. "Con un sueldo de 600 euros no puedo permitirme alquilar un piso por 450 o 500 euros, ya que por menos de ese precio no encuentras nada relativamente decente", relata, mientras narra las dificultades que se ha encontrado en esta larga búsqueda: "Primero fuimos a ver un piso de tres habitaciones y, en un primer momento, todo iba bien, hasta que unos días después nos descartaron por no ser el perfil del propietario, ya que buscaba a una familia".

Pese a presentar nóminas, contratos de trabajo y la solvencia requerida para firmar el alquiler del piso, este no fue el único impedimento al que Hugo y sus compañeros tuvieron que enfrentarse. "Si eres joven, siempre vas a tener la desconfianza del propietario. Hace un par de días vi un anuncio en el que pedían una nómina de 1.630 euros mensuales para poder acceder a ver el piso; ¿qué joven puede cumplir ese requisito hoy en día?", narra.

Esta desconfianza se ve reforzada, según Iglesias, con el nuevo real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado el pasado viernes 1 de marzo. Con esta medida "se protege al inquilino y se crea una inseguridad jurídica para el propietario, por lo que es normal que se oponga a alquilar un piso a varias personas", dice. Con esta nueva ley, la tercera en tres meses, el perfil deseado por los arrendadores refuerza a "las unidades familiares o monoparentales" frente a los contratos a jóvenes, "a los que hoy en día se les alquilan, en su mayoría, pisos que no están en las mejores condiciones", reconoce el presidente de Fegein.

La solución a la problemática, para Iglesias, es clara: "El Ejecutivo es el que crea la inseguridad en el mercado, porque una ley tiene que proteger a ambas partes, no solo a los inquilinos, y por evitar futuros problemas [como malentendidos de convivencia entre los arrendatarios], el propietario es reacio a alquilar para compartir y esto crea un desequilibrio en el mercado".

La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias denuncia desde hace años la pasividad de las administraciones ante un problema cada vez más acuciante en la sociedad gallega. "Pedimos la creación de un parque social de viviendas de alquiler para los menores de 35 años y una mayor unidad jurídica para el propietario, es decir, un incentivo fiscal", comenta Iglesias, convencido de que esto ayudaría a los jóvenes a tener más posibilidades de arrendar una vivienda. "Cuanta más oferta, los precios son más bajos, y al revés; es una ley antagónica que va a reducir más la oferta y aumentar más la demanda", critica.

Las grandes ciudades de Galicia son las que viven el problema en primera persona, ya que concentran al 80% de la población. Así, A Coruña, Vigo y Santiago componen un escenario de dificultades para los jóvenes que quieren acceder a una vivienda. Las ayudas para el alquiler ofertadas por la Xunta en julio del 2018 se encuentran en proceso de notificación, ocho meses después del cierre del plazo de solicitudes. "Si te ponen tantas trabas, al final te cansas de luchar contra la administración, que anuncia ayudas sin tener siquiera partidas presupuestadas", reprocha el presidente de Fegein, mientras añade: "Ellos mismos son los que generan el problema, lo alimentan y lo intensifican".

Jóvenes gallegos como Hugo continúan con su búsqueda de piso compartido, algo que conlleva encontrar con todo tipo de "cláusulas abusivas y situaciones incómodas". "Es importante tener una política de alquiler acorde a los tiempos que vivimos y al problema actual", concluye Iglesias.