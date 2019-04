Yolanda Díaz acusa a Villares de "andar rompiendo mareas" por toda Galicia

La cabeza de lista de En Común-Unidas Podemos por la provincia de Pontevedra, Yolanda Díaz, responsabilizó al portavoz de En Marea, Luís Villares, de "no querer negociar" para formar una coalición para las elecciones generales y de "andar rompiendo mareas" por toda Galicia.

Díaz reivindicó que ella "lleva trabajando con muchísima gente desde el 2012 para tener espacios de cambio unitarios", pero criticó que "los que llegan después" con una trayectoria de "romperlo todo, tienen dinámicas propias", en alusión al portavoz de En Marea.

La parlamentaria reprochó a Villares que "ande rompiendo mareas" por toda Galicia y aseguró que al líder de En Marea "lo acompañan personas que son expertas en romperlo todo" y que "son el pasado", en relación, entre otros asuntos, a la situación en la ciudad de Ferrol de cara a las municipales, ante la existencia de otras dos mareas surgidas de Ferrol en Común: la Marea de Ferrol (apoyada por Villares) y Xuntos Actúa.

"Es evidente que Luís Villares no quiso negociar y creo que tiene que ser responsable de lo que hizo. Y veo que anda rompiendo mareas por todo el país. Es una tristeza. Creo que la gente tiene que saber que Villares no quiso la unidad de nuestro país. Yo lo siento", lamentó Yolanda Díaz en una entrevista en Radio Nacional de España.

Preguntada sobre por qué siendo natural de la localidad coruñesa de Fene se presenta como cabeza de lista por Pontevedra a las generales del 28-A, Díaz insistió en que ella es "la candidata de Galicia".

Además, reiteró que la ciudadanía sabe lo que hizo el grupo parlamentario de Unidos Podemos y En Común en el Congreso e incluso lo que hizo ella misma, por lo que descartó que la gente se pueda confundir a la hora de votar al existir dos organizaciones de unidad popular.

De cara a las elecciones, la también militante de Esquerda Unida llamó a la "movilización" ya que, a su juicio, si la unidad de Podemos y En Común no es fuerte "es evidente que no se va a nacionalizar la AP-9 y que la banca no va a devolver los 9.000 millones a nuestro país".