Las mareas zozobran en un mar de siglas

La confluencia de izquierdas parece condenada a cargar en las próximas elecciones municipales con su viejo estigma: la división en varias siglas. Lo que en 2015 se presentaron ante las urnas como fuerzas "rebeldes" de la nueva política „con un esfuerzo notable de unidad„ esta vez concurrirán a las urnas, en algunas ciudades, separados en varias listas.

Habrá algunas particularidades respecto al escenario de bloques de las generales, pero todo apunta a que se repetirá el mismo esquema de división entre las mareas avaladas por Villares, las marcas consolidadas en los últimos cuatro años y las alternativas forjadas con el impulso de Podemos y EU. De las que ahora ostentan el bastón de mando, solo la Marea Atlántica de Xulio Ferreiro y Compostela Aberta, capitaneada por Martiño Noriega, mantienen intactas las filas. El poder de influencia de ambos referentes ha prevenido a En Marea de presentar una batalla „una más„ en el seno del espacio, ya de por sí maltrecho. En Ferrol, en cambio, se partirá en tres. Desde la confluencia explican que su hoja de ruta no pasa por crear listas alternativas, si no explorar si hay alternativas, y en su caso, prestarles cobertura.

A Coruña: Ferreiro cierra una lista de leales. En la ciudad de A Coruña el liderazgo de Ferreiro no se discute. En los primeros puestos de su lista estará acompañado por varios concejales y personas de su confianza, como su jefe de gabinete en María Pita, Iago Martínez. Así será hasta el número 8, que ocupará Isabel Faraldo, ganadora de las primarias de Podemos en la ciudad. En el pasado, la formación no tuvo éxito a la hora de reclamar, de boca de su líder local, José García Buitrón, un mayor protagonismo en la candidatura. Pese a ello, el respaldo de Podemos a Ferreiro no tiene fisuras, en parte por la sintonía que existe entre el regidor y el secretario general del partido en Galicia, Antón Gómez-Reino. De hecho, y pese a que el alcalde no ha querido revelar en público a quién votará el 28-A, el edil de Rexeneración Urbana y número tres en la candidatura de Marea Atlántica, Xiao Varela, asistió un acto electoral de Gómez-Reino, cabeza de lista de En Común el 28-A. Los puentes con Villares, en cambio, están rotos. El líder de En Marea llegó a declarar que votaría por Ferreiro si estuviera empadronado en la ciudad, pero es conocida la distancia que les separa.

Santiago: Noriega se mantiene sin contestación interna. Una situación similar sucede en la capital de Galicia. El alcalde, Martiño Noriega, goza del aval de todos los partidos del espacio y como en A Coruña, el ganador de las primarias locales de Podemos, Álex Botello, quedó relegado al puesto número nueve. Tampoco Noriega se ha mostrado dispuesto a revelar el sentido de su voto en las generales. En los últimos meses ha optado por rebajar su exposición fuera del ámbito municipal, sobre todo después de la crisis que aceleró la descomposición de En Marea el pasado mes de diciembre.

Ferrol: la de Jorge Suárez y dos papeletas más. Es la plaza más castigada por las fracturas internas. A priori, serán tres las listas que se presenten en las elecciones municipales. Una la encabezará el alcalde y líder de Ferrol en Común, Jorge Suárez. Enfrente tendrá a Marea de Ferrol, respaldada públicamente por Villares y encabezada por el exedil del BNG, Bernardo Lorenzo; y a Xuntos Actúa, impulsada por Carlos del Río, uno de los fundadores de FeC, y Carlos Armada, antiguo miembro de Podemos. En este caso, la formación morada tomó la decisión de no confluir con Suárez por entender que no se daban las "circunstancias". Anova sí le prestará apoyo.

Vigo: se forja la unidad que no se produjo en 2015. La confluencia de izquierdas viguesa es la que quizá mejora su situación respecto al 2015, cuando el voto se dividió entre la Marea de Vigo y Gañemos Vigo. Entonces solo obtuvo representación la primera (3 concejales), que volverá a depositar sobre los hombros de Rubén Pérez „rostro conocido de Esquerda Unida„ unas expectativas electorales que esta vez no se verán lastradas por la fractura. El número 3 de la lista lo ocupará Xaquín Pastoriza, líder de Podemos en la ciudad. Anova también prestará su respaldo a Pérez.

Pontevedra: Podemos plantea una lista alternativa. A la Marea de Pontevedra puede salirle un nuevo competidor de la mano de un pacto de Podemos y Esquerda Unida. Un escenario desfavorable, teniendo en cuenta que en la actualidad los de Luis Rei, que cuenta con el apoyo de Villares, gestionan solo dos concejales en la corporación.

Lugo: también se divide el bastión de Villares. En Lugo los caminos también se bifurcarán entre Lugonovo, la marea municipal conocida por su inclinación villarista, y de nuevo una lista configurada por Podemos, con protagonismo para su responsable local, José Pérez Afonso. también conocido como Josito. Aquí todavía están en el aire las negociaciones con Esquerda Unida. Tampoco Anova tiene definida su posición.

Ourense: surge una nueva marca con nacionalistas. Será Martiño Vázquez quien lidere, con el respaldo de Anova y Podemos, a Ourense en Común en su segundo periplo electoral. Rivalizará con Ourense Mellor, una nueva marca impulsada por el antiguo sindicalista de la CIG, Etelvino Blanco, y otros nacionalistas conocidos, como el exsenador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, en los últimos tiempos también afín a Luís Villares.