Pachi Vázquez aspira a ser la opción más votada entre seis candidaturas en O Carballiño

El exsecretario xeral del PSdeG entre 2009 y 2013, Manuel Pachi Vázquez, presentó ayer su candidatura con la que pretende "ir a por todas para gobernar" O Carballiño, un municipio en el que considera que hace falta "una nueva ilusión" y del que ya fue regidor entre 1995 y 2005. El exmilitante socialista e impulsor del proyecto Espazo Común con el que concurrirá a las elecciones locales aseguró que su decisión está "muy meditada y pensada". "Vamos a ir a por todas a gobernar pero también vamos a garantizar la gobernabilidad", declaró Vázquez, que es consciente de que el escenario político en esta localidad será "tremendamente complejo" de cara a las municipales 26 de mayo toda vez que habrá "seis candidaturas".

Aunque aseguró tener"respeto personal" por todos los regidores de esta localidad, opinó que el concello necesita "una nueva ilusión". "No es un ayuntamiento más, es, después del de Ourense, el primero de la provincia", destacó. Pese a que no ha dado a conocer los nombres que lo acompañarán en el proyecto, adelantó que está trabajando en una candidatura transversal que "una los esfuerzos de todo el mundo". En este sentido, aclaró que en su lista no irán personas por ser "amigas" sino que buscará configurar "un fiel reflejo" de este municipio.

Sobre si teme que su investigación por un supuesto delito de prevaricación continuada en varias contrataciones durante su etapa como alcalde de este ayuntamiento le reste apoyo, se muestra convencido de que este asunto "saldrá bien".