Suspendido por tercera vez el juicio contra el 'rey de las orquestas'

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra suspendió, por tercera vez, el juicio contra el conocido como "rey de las orquestas", el empresario Ángel Martínez Pérez, Lito, acusado de varios delitos de fraude fiscal. Este es uno de los cinco procesos judiciales abiertos por supuesto fraude a Hacienda contra Lito, el tercero que llega a juicio. De los dos anteriores, en uno de ellos resultó absuelto, y en el primero fue condenado a 12 años por este mismo tribunal que ahora lo juzga, pero el Supremo acaba de ordenar repetir el juicio.

La causa de este nuevo aplazamiento se explica, al igual que en las anteriores ocasiones, en el estado de salud del empresario que en su día controló la práctica totalidad de las orquestas en Galicia. Su abogado, Carlos Seoane, explicó a la sala que desde el inicio de estos procesos judiciales el estado psicológico de su cliente ha ido en declive. En mayo del pasado año un informe forense encargado por la audiencia le daba la razón e indicaba que el estado de salud de Lito no le permitía afrontar una vista oral con todas las garantías para su defensa. Se emplazó al acusado para una nueva revisión en noviembre y en este caso los peritos decidieron que ya estaba en condiciones de sentarse en un banquillo, algo que no entendió la defensa, al insistir que la situación de su cliente era la misma que en mayo. El abogado de Martínez Pérez presentó varias pruebas e informes médicos realizados el pasado marzo que detectan, según el letrado, un "deterioro cognitivo en el acusado que evoluciona hacia una demencia", por lo tanto, las magistradas de la Sección Cuarta resolvieron que, a la vista de que estas pruebas son posteriores al análisis realizado por el perito forense, que el acusado vuelva a ser sometido a un estudio por los expertos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para que concluyan si puede o no afrontar con garantías el juicio. La defensa también pidió al tribunal que el proceso se paralice hasta que se resuelva un proceso de incapacitación civil que ha iniciado su familia ante un juzgado de Pontevedra. Explican que hay ya una sentencia firme en el ámbito social que declara la incapacidad de Martínez Pérez por lo que considera que no puede ser juzgado hasta que el juzgado de lo Civil resuelva este procedimiento. En este caso en concreto, el acusado se enfrenta a una petición de condena por la Fiscalía que suma 35 años y tres meses de prisión por una docena de delitos de fraude fiscal entre 2009 y 2012, en los que habría dejado de ingresar a la Hacienda Pública, un total de 4,3 millones de euros.