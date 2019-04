El PP vota en contra del decreto que permitirá a Galicia invertir su superávit

"¿De qué color tienen que poner el lazo las comunidades que cumplimos con la Hacienda estatal?, ¿es necesario entrar en una guerra de lazos para que se cumplan las leyes?", se preguntó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al volver a denunciar los "incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez" con Galicia, los cuales cifra en 825 millones de euros: 125 millones de euros de superávit que no puede gastar; 200 millones por una mensualidad de ingresos del IVA del año anterior comprometidos y no recibidos; 330 millones de entregas a cuenta no recibidas entre enero y marzo de este año, así como la falta de transferencia de otros 170 millones de euros por las liquidaciones negativas de años anteriores.

Feijóo endurecía el tono de su mensaje en la antesala del arranque de la campaña de las elecciones generales y tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Santiago. Ambos criticaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su "discriminación" con aquellas comunidades "cumplidoras" de las reglas de estabilidad presupuestaria. "Queremos gastar un dinero que es nuestro", afirmó Clavijo.

"No pedimos que se nos beneficie, sino que no se nos perjudique", aseguró Feijóo, quien remarcó que "se genera la sensación de que las cumplidoras tienen que justificar hasta el último céntimo de euro y las incumplidoras tienen préstamo de todas las comunidades con la condonación de intereses de préstamo".

Clavijo defendió que tanto Galicia como Canarias han sido "serias y rigurosas" con la "limitación" de su gasto. El presidente canario expuso que "solo con el superávit de Galicia y Canarias el Estado ha podido cumplir con Europa". Feijóo valoró la sintonía con Clavijo a pesar de las "enormes diferencias" de las dos autonomías, y de que están gobernadas por "partidos distintos". También abordaron la falta de médicos y los problemas de los emigrantes españoles en Venezuela.