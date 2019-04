Pablo Casado, en contra de traspasar más competencias

El líder nacional del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, sostuvo ayer que España "ya no puede transferir ninguna competencia a las comunidades autónomas" puesto que, a su juicio, la situación "ya no se aguanta" y que hay que "reforzar" el Estado. Esta postura, añadió, no es incompatible con el hecho de que los populares estén a favor del Estado de las Autonomías.

"Pedro Sánchez ha pactado con el PNV más trasferencias y quiero decir algo muy claramente: España ya no puede transferir ninguna competencia a las comunidades autónomas. Esto ya no se aguanta, somos el país más descentralizado de nuestro entorno", aseveró.

Para Casado, no hay que reforzar a las autonomías, "sobre todo a las desleales", sino que lo que hay que hacer es "reforzar el Estado". "Hay que reforzar la nación y tener claro que es la Constitución la que consagra que tenemos la competencia para garantizar la igualdad de los españoles".