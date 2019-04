En Marea considera segura su alianza con Compromís para las europeas

En Marea da por hecha su alianza para las elecciones europeas del 26 de mayo con Compromís, aunque las negociaciones se mantienen abiertas, también con las formaciones Més per Mallorca y Chunta Aragonesista. La candidata gallega será Lidia Senra, pero su lugar en la candidatura para una circunscripción estatal aún debe decidirse. El plazo para registrar las listas para estos comicios se abre el día 17 y finaliza el 22.

Oficialmente no existe confirmación. Desde la coalición valenciana, cuya punta de lanza es Mónica Oltra, se limitan a confirmar el diálogo con En Marea. "Las conversaciones siguen abiertas", respondieron ayer a este diario. Desde la cúpula del partido que lidera Luís Villares la versión oficial es la misma, pero fuentes de esta consideran garantizada una alianza que incluirá a dos exsocios de Podemos. Por un lado, el partido instrumental gallego, con el que ya habían renunciado a compartir papeleta en las europeas los de Pablo Iglesias y con los que se enfrentarán en las urnas ya en las generales del día 28. Por otro, los valencianos de Compromís, que ya separaron su camino de Podemos en el Congreso tras ir de la mano en las generales de 2015 y 2016 y prefirieron el grupo mixto al grupo confederal de Unidos Podemos.

El 26-M serán los primeros comicios europeos para En Marea, que apuesta como candidata por Lidia Senra, elegida en 2014 dentro de la alianza en la que se integró AGE, coalición e Anova y Esquerda Unida y precursora de En Marea. La lista La Izquierda Plural logró seis escaños, por lo que la exdirectiva del Sindicato Labrego Galego, que ocupaba el quinto puesto, viajó al corazón de la Unión para dividirse entre Estrasburgo y Bruselas, que acogen las sesiones de la Eurocámara. La foto de aquella noche electoral, con Senra escoltada por Xosé Manuel Beiras (Anova) y Yolanda Díaz (EU), no se repetirá, pues los partidos han dividido sus caminos.

Senra, además, abrió una gran polémica por cuestionar la seguridad de las vacunas porque "nadie la ha podido demostrar". En aquel momento, En Marea se desmarcó de esa posición, alegando que Senra no formaba parte de su organización. Ahora, sin embargo, no solo es su candidata, sino también integrante del Consello das Mareas. Además, Senra reconoció más tarde no donar parte de su salario a AGE o a los partidos que la integraban.

Por su parte, Compromís logró en 2014 un escaño con la marca Primavera Europea, que ocupó Jordi Sebastià.