"Hay que hablar de Rajoy esta campaña, fue el mejor presidente del PP y de España"

En cuanto Pedro Sánchez convocó elecciones, llamó a Mariano Rajoy y le pidió que participase en la campaña electoral del PP de Pontevedra, circunscripción por la que la presidenta del Congreso se presenta como cabeza de cartel. Ana Pastor no lo duda. Lo tiene claro. Tener a su lado al expresidente y hacer balance de su gestión le ayudará a ganar porque Rajoy es "el mejor presidente" que ha tenido el PP y España, remarca la exministra de Fomento.

¿Qué se juegan los españoles el 28-A?

Nos jugamos la unidad del país, la cohesión territorial, la igualdad entre los españoles, y el futuro social y económico del país. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa a lomos de comunistas, separatistas, independentistas... y acaba de aprobar seis reales decretos con su apoyo para ir dopado a las elecciones. El 28-A los españoles tendrán que elegir entre un Gobierno constitucionalista, de centroderecha, que lidere Pablo Casado, y con un equipo con experiencia o bien un Gobierno del señor Sánchez con comunistas, separatistas, independentistas y los proetarras.

Uno de esos decretos permite a Galicia gastar el superávit de 2018, tal como pedía la Xunta. ¿Por qué el PP votó en contra?

Poco resuelve el superávit tal cual se aprobó, pues es una partida que no se puede usar para lo que se necesita. El PP no debe permitir que el dinero de los españoles se use para dopar a un partido en campaña electoral.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denuncia la discriminación injustificable de que el Gobierno de Sánchez traspase la AP-68 al País Vasco y no la AP-9 a Galicia. ¿Comparte el reproche, pues siendo usted ministra de Fomento no era partidaria de la transferencia?

El PP ha votado en el Parlamento gallego y en el Congreso a favor del traspaso de la AP-9.

En el Congreso votaron a favor de abrir el debate sobre traspasar la AP-9, pero en una votación sobre hacerlo efectivo, ¿cuál será la posición del PP?

Galicia no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos. No se puede transferir una autopista a los vascos para pagar un favor y que los gallegos seamos de segunda categoría. Pedimos el mismo trato que a los ciudadanos del País Vasco. Queremos la transparencia de la AP-9 para Galicia.

Mariano Rajoy participará en la campaña con usted y por usted. ¿Es usted uno de los últimos reductos del marianismo tras la renovación de las listas?

Cuando el señor Sánchez convocó elecciones, hablé con el presidente Rajoy y le dije: "Tienes que venir a tu casa, y tienes que estar en la campaña porque esta campaña tiene que hablar mucho de ti, de lo mucho que tú has hecho por España y Galicia". Con su habitual generosidad, me dijo que sí. En mi partido cabemos todos los que tenemos experiencia y los jóvenes preparados que quieren dar lo mejor de sí mismos.

¿La sociedad hace justicia a Rajoy?

La mayoría sabe que teníamos un gran presidente, que sacó al país de la crisis. Hago campaña por toda España, y compruebo que la gente aprecia a Rajoy y me dicen que la moción fue injusta.

¿Y la nueva dirección del PP hace justicia a Rajoy?

Del primero al último, este partido valora que hemos tenido el mejor presidente de España y del PP. Es un sentir unánime.

¿Cómo se soluciona el problema catalán? ¿Hace falta un nuevo 155?

Es necesario que se cumpla la ley, y los que presidimos las instituciones, somos los que mas obligados estamos a cumplir la ley.

En el último pleno de la legislatura, diputados de todos los partidos aplaudieron su discurso ¿Se emocionó?

Sí, porque 349 diputados se pusieran en pie para reconocer mi labor. Creo que se valoró mi ecuanimidad.