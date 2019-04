Montero insta a rebelarse contra "las cloacas del Estado" y los "abusos" de grandes empresas

"¿En qué hemos mejorado después de diez años de crisis?". Con esta pregunta, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, recordó ayer en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) de A Coruña que en este tiempo han proliferado los falsos autónomos y los contratos temporales y precarios, los jubilados han tenido que salir a la calle para reclamar sus pensiones, los jóvenes cada vez lo tienen más complicado para independizarse... Ante medio millar de personas que la esperaban al grito de "¡Sí se puede!" resaltó que para que una "minoría" se enriquezca de forma "desorbitada" „señala„ la mayoría social ha sido condenada a "un sistema incompatible con vivir en dignidad" que define como "un feudalismo moderno" donde la mayoría de la población actúa como "semiesclavos" del poder.

En este acto preelectoral para presentar a los candidatos de En Común-Unidas Podemos en Galicia a los comicios generales del 28-A, Montero aprovechó para criticar el "abuso de poder" por parte de empresarios, eléctricas, bancos y constructoras "que se creen dueños del país". Atacó también a "las cloacas del Estado" creadas para garantizar que en democracia se "vota bien" aunque sea "mentira" con el objetivo que "siempre ganen ellos". "El esquema se les rompió cuando cinco millones de personas en España votaban mal" al decantarse por Unidas Podemos señaló. "A nuestros votantes le han tenido la cabeza agachada en los últimos cuatro años a base de agresiones", insistió la número dos de la formación morada.

En el ámbito económico critica que empresas punteras en Galicia como Alcoa, Ferroatlántica o Isowat "estén pendientes de un hilo" por una mala gestión. Por eso, aboga por revertir la reforma laboral apostando por los contratos indefinidos y la presunción de laboralidad para los falsos autónomos, consolidar tanto la subida del salario mínimo a los 900 euros como la equiparación de las pensiones al IPC y favorecer la conciliación con jornadas de 34 horas semanales.·Por todo ello, cree que Unidas Podemos "está más cerca que nunca para gobernar" aunque admite que llegan a estas elecciones en "una situación difícil" conscientes de que pudieron decepcionar a algunos votantes por no cumplir todas sus expectativas. "Queríamos ir deprisa y no fuimos conscientes de que para hacer las cosas que queremos tenemos que pactar con otros que no las quieren igual". Por eso, instó ayer a los asistentes a "levantar la voz" para convencer a los indecisos y así poder evitar que los poderosos "abusen" del resto y poder aplicar medidas sin tener que pactar.

Al mitin de ayer asistieron los concejales de Marea Atlántica Rocío Fraga, Xiao Varela y José Manuel Sande. Del alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, confirmaron en el acto que no había podido asistir al encontrarse de viaje pero sí acudió a arropar a los candidatos de Unidas Podemos su homólogo en Ferrol, Jorge Suárez. En el acto intervinieron más de una decena de candidatos: el cabeza de lista por la provincia de A Coruña, Antón Gómez-Reino y las dos personas que le siguen en la lista, Loreto Taibo (de Esquerda Unida) y José Luis Buitrón; la número uno por Pontevedra, Yolanda Díaz, y la segunda en la candidatura por esta provincia, Ángela Rodríguez; además de las cabeza de lista al Congreso por Lugo y Ourense, Vanessa Somoza y Ledicia Piñeiro respectivamente; o la candidata al Senado por A Coruña, Cristina Laya. También participaron Isabel Faraldo, número 9 de la lista de Ferreiro a las próximas elecciones municipales y Álex Botello, de Compostela Aberta.

Yolanda Díaz pidió que "todo Dios se movilice" porque "solo si somos determinantes podremos gobernar". Por su parte, Gómez-Reino reclamó derogar la Ley de Amnistía para "poner en su sitio a la familia Franco" y la devolución del Pazo de Meirás a los gallegos.

En la mayoría de las intervenciones se destacó la "valentía" y la "luz" de Unidas Podemos como antídoto contra la "oscuridad" que traería la derecha.