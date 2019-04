Casado paralizará el traspaso de nuevas competencias si gana el próximo 28-A

"Aprobaremos una moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades". Así reza el programa electoral del PP para el 28-A, presentado ayer por Pablo Casado en Barcelona. La propuesta se lanza después de que la semana pasada el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denunciase el agravio comparativo que supone que el País Vasco vaya recibir la AP-68, mientras Galicia aguarda por la AP-9. La transferencia de la Autopista del Atlántico es una demanda unámime del Parlamento autonómico, y por la convocatoria de elecciones ha quedado pendiente para la próxima legislatura el debate de la proposición de ley para hacer efectivo este traspaso.

También se plantea que las comunidades puedan devolver competencias al Estado para que el Gobierno de la nación las administre de "manera más eficaz". Además, Pablo Casado, como cabeza de cartel en las elecciones generales de este mes, promete "reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas", ampliando, por ejemplo, los recursos de las delegaciones del Gobierno. Promoverá la Fiesta Nacional del 12 de octubre en el conjunto de la sociedad e impulsará actividades en torno a ella en todos los colegios.

El gallego, solo un mérito. Como ya había adelantado en más de una ocasión, el PP está dispuesto, si gana y gobierna, a blindar que las lenguas cooficiales solo sean mérito pero "nunca un requisito excluyente" para aprobar unas oposiciones en la función pública. En Galicia, supondría un cambio importante, pues ahora mismo para ser profesor en un centro público de la comunidad es obligatorio acreditar el dominio del gallego, bien presentando el título del curso Celga 4, nivel de perfeccionamiento, o aprobando el examen de lengua. Suspender la prueba supone quedar fuera.

Política fiscal. Casado quiere bajar los impuestos a los ciudadanos, e incluso eliminar algunos. Anuncia la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, que en 2017 supuso para las arcas de la Xunta casi 78 millones, del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges. En 2017, Galicia recaudó 128 millones por este último impuesto y las exenciones fiscales para los legados inferiores a 400.000 euros aplicadas por el Ejecutivo ya hicieron caer la recaudación un 20%. Colocar el tipo máximo del IRPF por debajo del 40% y el de sociedades por debajo del 20% también son propuestas del PP. El programa electoral incluye además que las comunidades gobernadas por el PP no crearán nuevas figuras tributarias y en los municipios con alcalde popular se seguirá reduciendo el IBI progresivamente hasta el mínimo legal.

"Por imperativo legal". El PP también pretende aprobar una ley para garantizar que los cargos electos no puedan introducir variaciones como la de "por imperativo legal" a la hora de jurar o prometer el cargo. De no hacerlo, no podrían recoger su acta. "No vamos a admitir ni mítines, ni soflamas ni ultrajes", aseguró Pablo Casado. En Galicia, los diputados del BNG y En Marea acostumbran a utilizar esta fórmula. En 2016, los nacionalistas prometieron su cargo aclarando que lo hacían por "imperativo legal" y con un clavel rojo y el volumen de Sempre en Galiza de Castelao, y apostillaron su compromiso "a ser fieles a Galicia y a defender los derechos sociales y nacionales de los gallegos y su libertad". Los parlamentarios de En Marea usaron cada uno sus propias fórmulas. Davide Rodríguez prometió "defender la libertad y la igualdad del pueblo gallego". El PP además quiere endurecer las sanciones para las autoridades que no exhiban la bandera nacional en todos los edificios oficiales o retiren del salón de plenos el retrato del Rey.

Corredor Atlántico. Las menciones específicas a Galicia en el programa electoral del PP son dos. Promete terminar el AVE a Galicia e impulsar los corredores y ejes ferroviarios, entre los que incluye el del Noroeste. Asimismo prevé el "apoyo con medios humanos y materiales" a las unidades de lucha contra el narcotráfico, "especialmente en las costas de Andalucía y Galicia".