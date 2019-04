El PP avisa de que los comicios demorarán la sustitución de la Valedora hasta junio

El nombramiento del sucesor de la Valedora do Pobo, Milagros Otero, que hará efectiva su salida del puesto carece de fecha. La oposición no solo urgirá hoy apurar los plazos para que el Parlamento designe „por mayoría de 3/5, por lo que depende de la mayoría absoluta del PP„ a su sustituto, sino declarar vacante el puesto después de que aquella pusiese su cargo a disposición de la Cámara tras el fallo judicial que ratifica su participación en un enchufe en la institución. Sin embargo, el PP reconoció ayer que el periodo electoral que se abre la noche del jueves no favorece la rapidez de estas decisiones. "Puede haber alguna dificultad, pero no implica que no se pueda hacer", respondió ayer el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, sobre el efecto de la campaña electoral del 28 de abril y de las municipales del 26 de mayo, por lo que su relevo podría demorarse hasta junio.

Nombramiento nulo

El Tribunal Supremo no admitió el recurso de Otero ante el fallo del TSXG de año pasado que declaró nulo el nombramiento para trabajar en la institución de María Puy Fraga, sobrina del expresidente de la Xunta Manuel Fraga y hermana de Pedro Puy. La Valedora intervino en la fase de elaboración de las bases para la contratación, pero luego se inhibió en el proceso.

Ante esa situación, Otero puso su cargo a disposición de la Cámara el jueves pasado, condicionando el hacer efectiva su dimisión al nombramiento de un sustituto y a la salida del valedor adjunto, Pablo Cameselle, que intervino en la contratación irregular y que llegó al puesto a propuesta del PSdeG.

El popular Pedro Puy expuso ayer que su grupo considera que el puesto sigue "cubierto", pero matizó que da por "descontado que [la Valedora] no va a trabajar nada más que en cuestiones de trámite". Reiteró su voluntad "de que esta situación de interinidad se solucione cuanto antes".

Para "establecer el procedimiento a seguir" y ante la urgencia exigida por la oposición, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices (PP), reunirá hoy a la junta de portavoces de forma extraordinaria. Además, En Marea y BNG pedirán antes del pleno ordinario que comienza esta mañana un cambio en el orden del día para incluir el relevo de Otero en la sesión.

En su escrito del pasado jueves, Otero vinculaba su renuncia al artículo 5.1.1 de la Lei do Valedor do Pobo, lo que obligaba al presidente del hemiciclo a declarar vacante el cargo, con lo que se abría a partir de entonces un plazo de un mes para votar a su sustituto. Sin embargo, la Valedora eliminó esa referencia legal en un nuevo escrito, según Europa Press.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclamó precisamente aplicar el primer procedimiento para nombrar un sustituto, pues considera que la dimisión de Otero "ya se produjo".

Más contundentes se mostraron los líderes de En Marea, Luís Villares, y BNG, Ana Pontón. El primero acusó a Otero de "atornillarse en su silla" gracias al "respaldo" del presidente de la Xunta y del PP, Alberto Núñez Feijóo, y tachó de "inaceptables" sus prácticas de "enchufismo y nepotismo". La segunda abogó por que el pleno exija hoy su dimisión y pidió acabar con "los repartos partidistas de las instituciones".