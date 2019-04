Quintana cerrará la lista del Bloque en Allariz, pero descarta volver a la política activa

El exvicepresidente de la Xunta y exlíder del BNG Anxo Quintana regresa de forma simbólica a la política, pues formará parte de la lista de la formación de las elecciones municipales del 26 de mayo en el concello de Allariz, que gobernó durante más de una década. "Nuestra labor es colaborar cuando se nos pide", justificó ayer su decisión, que se produce después de que en 2016 abandonase el Bloque.

Quintana aseguró que su decisión estuvo motivada por la petición de vecinos de la localidad y de la candidata a la Alcaldía por el BNG, Cristina Cid, si bien añadió que no hay ninguna "perspectiva" de estar en la corporación municipal.

"Vamos cerrando la lista Paco [García] y yo, y mi apoyo significa ejemplificar el proyecto que empezó en el año 89 y que ha ido muy bien y mejorando en los últimos años", expuso ayer, citando a Francisco García, que le sustituyó como regidor de la localidad en 2000 y que gobernó hasta 2018.

Sobre si volverá a tener presencia en otra candidatura, Quintana expresó que espera que "nunca" le pidan "cosas a las que tenga que decir que no". "Cuando se nos pide ayuda y colaboración, creo que debemos hacerlo los que en su día tuvimos responsabilidades; y cuando no se nos pide, es porque no hace falta y no debemos poner palos en las ruedas", dijo.

