Feijóo apoya a Pablo Casado para frenar las transferencias a las comunidades

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, secunda el programa electoral de su partido para las elecciones generales del día 28, que establece un veto a nuevas transferencias competenciales a las autonomías durante cuatro años, pero rechaza la devolución de las que ya posee. Su postura, sin embargo, contradice la demanda de cesión de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9) que ha planteado desde hace tiempo, pese a no haber asumido ninguna nueva atribución desde 2009.

Feijóo se refirió ayer a esta cuestión en declaraciones a Antena 3, en las que rechazó el término "recentralización" atribuido a su partido „"Le he echado un ojo [al programa] y no he visto esa palabra", sostuvo„ y justificó la "moratoria" competencial por la crisis catalana, argumento que ya empleó. "Si lo que se discute es la independencia de una parte de España y despiezarla, no parece que lo más prioritario sea hacer más transferencias", alegó antes de añadir que "la inmensa mayoría de competencias está hecha", a pesar de que el techo competencial que marca el Estatuto de Autonomía de Galicia está lejos de haberse alcanzado.

De hecho, su Gobierno había fijado un paquete de 17 competencias a negociar con el Estado y prometió en 2016 avanzar en este terreno. Incluso exigió en enero tener el mismo nivel competencial que Cataluña y Euskadi y la semana pasada denunció que Moncloa se abriese a ceder la titularidad de una autopista vasca y cerrase la puerta a transferir la AP-9 a Galicia.

Esa cesión fue desbloqueada por el Gobierno socialista el pasado verano tras la moción de censura, tras haber sido vetada por Rajoy, pero ahora pone en duda su cesión.

Fuentes de la Xunta, sin embargo, explicaron después de las declaraciones de Feijóo que el PP estatal mantiene su apoyo a transferir la AP-9 a Galicia en las condiciones de la proposición presentada en el Congreso en febrero con la firma de Pablo Casado. Vinculan la "moratoria" a las transferencias al uso de estas como moneda de cambio política, realizado por anterior Ejecutivos tanto del PSOE como del PP.

El mensaje competencial del PP fue criticado por el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que alertó de que una victoria de PP haría que Galicia "retroceda a niveles previos a los existentes en el Estatuto de Autonomía". También censuró la intención popular de eliminar el gallego como requisito para algunas oposiciones, como las del sistema educativo y la administración autonómica. "En un país en el que cientos de gallegos hablamos gallego y tenemos que tener derecho a que los funcionarios que nos atienden sepan hablar gallego", aseguró el socialista.