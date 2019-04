Feijóo discrepa del fiscal de Medio Ambiente y señala que el 40% de los fuegos son de noche

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, discrepa del fiscal delegado en Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, que apuntó el domingo que solo "en el 3% o 4% de los incendios hay intención de hacer mal". El jefe del Ejecutivo gallego remite a los datos aportados por los especialistas "que llevan décadas trabajando en el sector forestal" y que señalan que "más del 40%" de los fuegos forestales comienzan "cuando los medios aéreos no pueden volar, normalmente por la noche".

Feijóo advirtió de que "no va a entrar en si la intencionalidad es dolosa o es culposa", pero sí insistió en que "por la noche los incendios no se activan". Y es que, tal y como explicó, sobre el anochecer "no hay fuegos y, sin embargo a la media noche, a la 1.00 o 2.00 de la madrugada, empiezan los fuegos".

"Eso no lo digo yo, lo dicen los profesionales de extinción, que saben perfectamente cuándo empiezan los incendios forestales porque saben cómo movilizarse", recalcó.

Feijóo recordó que la Xunta tiene "probablemente los instrumentos más potentes que tuvo Galicia nunca" en materia de extinción, entre ellos el plan de limpieza de franjas de seguridad al que ya se han adherido 177 ayuntamientos.

El líder del Gobierno gallego también apeló a la "responsabilidad" de los propietarios para mantener sus tierras, si bien la Xunta "puede entrar a limpiarlas" pasando la factura a los titulares. "E incluso si la factura supera el valor catastral, que esas tierras pasen al patrimonio público", aseveró.

En materia de prevención, aún queda camino por recorrer. Segün la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la "inmensa mayoría" de los municipios gallegos adheridos al convenio de limpieza de franjas, incluidos los que más incendios padecen, aún no cuentan con planes básicos contra el fuego, por lo que se trabajará con el objetivo de que estén listos a lo largo de esta legislatura „finaliza en septiembre de 2020„.

La Xunta, la Fegamp y la empresa pública Seaga „dependiente de Medio Rural„ firmaron ayer una adenda del convenio sellado en agosto del año pasado para la limpieza de franjas secundarias, situadas alrededor de núcleos, con el fin de incluir necesidades que no estaban reflejadas en el texto inicial. Entre ellas, se encuentra la potenciación de la elaboración de estos planes municipales, así como la puesta en marcha de herramientas como un visor de franjas y material cartográfico con una relación de propietarios de parcelas.

El presidente de la Fegamp, Alfredo García, reconoció que "la inmensa mayoría" de los municipios adheridos al convenio no cuentan con este plan básico. Una cuestión que afecta a los 34 municipios que más padecen el fuego, en donde se encuentran las 695 aldeas de 68 parroquias de toda Galicia consideradas de alto riesgo incendiario que se van a desbrozar entre mayo y junio.