El PP gallego critica "el error de mirar de reojo a Vox" porque "no es el camino"

Después de que el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, contestase al líder nacional del PP, Pablo Casado, que el declive del partido no comenzó con Mariano Rajoy porque "sacaba el doble de escaños", el análisis de los resultados del 28-A continuaba ayer en el PP gallego. El secretario xeral de los populares gallegos, Miguel Tellado, reinvindicó el modelo "moderado", "centrista" y "reformista" que debe adoptar el partido de cara a las próximas elecciones municipales, europeas y autonómicas del 26 de mayo. En este sentido, señaló que "el principal error" de la formación, que en los comicios generales del domingo perdió más de la mitad de sus escaños en el Congreso, fue "mirar de reojo a Vox" y "dejar el carril del centro derecha".

En su rueda de prensa de los viernes, el número dos de los populares gallegos explicó que el Comité de Dirección presidido en la tarde del jueves por Feijóo tuvo el objetivo de "analizar" unos resultados del 28 de abril que "no son satisfactorios" porque por primera vez, no fueron la fuerza más votada en Galicia. "Aquí, cuando uno se cae, tiene que hacer autocrítica, levantarse y ponerse a trabajar para recuperar la confianza" de los que el domingo no lo votaron,dijo Tellado, quien además descartó "señalarse los unos a los otros" y "buscar culpables" del descalabro del domingo.

Preguntado sobre posibles pactos con el partido de Santiago Abascal en los municipios tras los comicios del 26 de mayo, el secretario xeral del PP gallego afirmó que "más que preocuparle lo que pase con Vox, le preocupa que su partido pueda pensar que el camino es parecerse a Vox". "El PP es un partido con 40 años de historia, Un partido construido sobre el reformismo, el constitucionalismo, un proyecto moderado y de amplia base social. El PP tiene que mirar hacia el PP para ser lo que siempre somos. Nunca fuimos Vox y nunca seremos Vox", insistió. Y es que, en su opinión, el PP es una formación "ganadora" en la que "caben liberales, conservadores y mismo socialdemócratas", puesto que, tal y como afirmó, la mayoría que mantienen los populares en Galicia engloba también a "socialdemócratas moderados que se sienten mejor representados en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo que en el Partido Socialista".

En cuanto a las palabras de este jueves tanto de Casado como de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien vinculó la caída del 28-A a la época de Mariano Rajoy, Tellado considera que se debe "buscar soluciones" más que "señalarse los unos a los otros viendo quién tiene más culpa". Además, apostó por "posponer cualquier análisis" o "cambio" en el partido a "después de las elecciones municipales", unos comicios que los populares ven "prioritarios" y que plantean como la "remontada" e, incluso, como la "segunda vuelta". "Lo que le digo a los socialistas gallegos es que aprovechen estos días para celebrar los resultados de Pedro Sánchez", apuntó. Así, el número dos de los populares gallegos destacó que los resultados de las generales "no son extrapolables" a unas elecciones autonómicas "y mucho menos a las municipales". Aunque Casado y Feijóo coincidirán el ´sábado en la romería de los populares en O Pino, Tellado no confirma si el presidente del PP visitará Galicia durante la próxima campaña electoral: "Los protagonistas son nuestros candidatos y sus equipos".