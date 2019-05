El mejor resultado de Vox, en la Galicia vaciada

Víctima de sus expectativas y de los pronósticos que le auguraban los sondeos, el resultado de las elecciones generales no fue todo lo dulce que se esperaba para Vox. El partido apenas pudo recoger en Galicia 86.000 papeletas (5,4%), insuficientes para obtener escaño. Pero hasta los balances más discretos pueden recoger excepciones. Una, en particular, refuta el argumento de que el voto al partido ultra solo es joven, volátil y enganchado a las redes sociales. Se trata de la Galicia rural que votó a Vox: una veintena de municipios del interior, muchos castigados por la dispersión y el envejecimiento, en los que la formación vio ampliado su apoyo medio en la comunidad.

El mejor resultado de Vox en Galicia se registra en Becerreá, un concello del interior de Lugo con menos de 2.900 habitantes. Allí el 9,66% votó a Santiago Abascal. Por encima de la media gallega también están los resultados de Vox en As Nogais, Abadín, O Corgo o Meira, en la provincia de Lugo. O en Carballeda de Valdeorras, Vilariño de Conso, Boborás o Gomesende, en la circunscripción de Ourense. También en Beade, un ayuntamiento conocido por la controvertida figura de su alcalde, Senén Pousa. En el poder desde 1974, Pousa no ha tenido remilgos en mostrar en público sus adhesiones a la simbología franquista. Allí, Vox obtuvo el 8,42% de los sufragios. Al margen de la casuística particular, los politólogos apuntan varias hipótesis para descifrar por qué la formación de Abascal ha permeabilizado en esos rincones de la Galicia "vaciada". Cristina Ares, profesora de Ciencia Política de la USC, cree que se trata de un "voto de castigo al PP". Decididos a sancionar a los populares, y en una campaña en vuelta por las dudas acerca de un pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, Ares opina que, para algunos, "Ciudadanos no era un voto seguro a la derecha". "Podía plantear dudas", insiste. Así que la tercera opción no era otra que Vox.

Hace años, era difícil imaginar al PP en una tesitura similar. A finales de los 90, cuando era una máquina de ganar elecciones, se popularizó la división entre los de la boina y los del birrete. La combinación de ambas hizo del PP gallego un partido capaz de unir a todo el centro-derecha y de tener en el interior a su granero de votos . Hoy eso está en peligro. No porque el PSdeG le pisó los talones el 28-A,sino por un cambio de actitud del electorado. "El PP tiene que reaccionar rápido. La gente mayor que no modificaba el voto, una vez que lo ha hecho, lo puede volver a hacer", añade. De hecho, en diez concellos de Lugo y Ourense logró posicionarse en tercer lugar, por encima del BNG, y en menor medida Podemos y En Marea. El politólogo Pablo López, por su parte, reflexiona sobre la incidencia de la edad en el voto a Vox. En su opinión, el hecho de que la población de esos concellos sea envejecida le hace ser más proclive a conectar con mensajes que remiten "a épocas pasadas" y que son directos en como el independentismo y la unidad de España.