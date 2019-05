Feijóo: "Estoy donde quiero estar y no es de fiar quien aproveche la dificultad"

Tras el batacazo del PP el 28-A, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, marcó el rumbo de su partido, el regreso al centrismo, y eso, y que es el único presidente autonómico con mayoría absoluta, desató en Madrid las especulaciones sobre su futuro protagonismo en el PP. Ayer Feijóo, en un acto en Valladolid con su compañero y sobre todo "amigo", el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, dijo que está donde quiere estar, es decir al frente de la Xunta. Y advirtió a quien se mueva ahora en el PP para intentar relevar a Pablo Casado: "Quien se aproveche de un momento de dificultad no es de fiar; si no es de fiar en el partido, tampoco lo será en el Gobierno".

Feijóo aseveró que el mal resultado del 28-A es un fracaso de "todo el PP". "Los fallos se deben asumir entre todos, no hemos sido capaces de explicar que si no votaban al PP votaban un gobierno socialista", afirmó.

El líder del PP gallego recetó "moderación, centralidad y humildad" para que el PP protagonice la remontada el próximo 26-M, pero negó que se esté postulando para ser quien lidere el nuevo rumbo. Preguntado por qué en junio del año pasado declinó dar un paso adelante y optar a la sucesión de Mariano Rajoy, explicó que no presentarse fue una decisión "compleja", ya que, apuntó, a cualquier dirigente le gustaría trabajar para ser el presidente de su país. Añadió que en aquella ocasión no se dieron las circunstancias porque se trataba de tomar una decisión en 10 días y su compromiso estaba con los ciudadanos gallegos hasta 2020. "En diez días no se puede llevar a puerto un barco en ruta", remarcó.

Juan Vicente Herrera, que no opta a la reelección en su comunidad, presentó a Feijóo como "uno de los líderes más importantes, más respetados y más seguidos de España". Aseguró que su "posición de centralidad, moderación y sentido común" le han permitido tres mayorías absolutas en Galicia. La clave del éxito, para Herrera, es la "ambición permanente de Feijóo por abrir y ensanchar la base social de su proyecto para Galicia".

Feijóo también se deshizo en elogios con Vicente Herrera, a quien pidió que no deje la política, porque está "muy necesitada" de los "consensos y del sentido común" que, en su opinión, aporta al PP. "Empiezan a escasear en España los políticos como tú", afirmó.

Sin especificar a qué políticos se refería, acto seguido, ensalzó a los políticos con formación, y denostó a quienes "quieren ser primeros espadas y no han gestionado nunca". "No creo en la improvisación y en llegar a un sitio a aprender", añadió Feijóo.

En un acto organizado por un periódico local, Feijóo y Herrera defendieron un "autonomismo útil robustecido" como solución "moderada" frente a "independentismos" y planteamientos "recentralizadores y obsoletos".

Coincidieron en poner en valor el "autonomismo útil" basado en la "búsqueda permanente de consenso y diálogo".

"Es necesario defender este modelo frente a quienes quieren complicarnos la vida y dividirnos y quienes quieren dar más atrás y recentralizarnos", destacó el político de Castilla y León, mientras que el líder gallego lamentó que el "separatismo" se haya alzado frente a la Constitución y el Estado Autonómico.