Limpiar las franjas antiincendios tendrá una factura de 35 millones para sus dueños

Mantener a raya la maleza en los montes es una tarea hercúlea. Y también costosa. Miles de propietarios tendrán que abrir la cartera antes del 31 de mayo para desbrozar „con carácter general„ todas aquellas fincas situadas en un perímetro de 50 metros respecto a las aldeas. La factura, en conjunto, supone al menos 35 millones anuales. Es el precio a pagar no solo para evitar que el fuego contagie a las viviendas y propiedades privadas, sino por cumplir con una de las principales medidas antiincendios que la Xunta puso en marcha en 2017, a raíz de la cruenta ola de aquel octubre.

En la obligación se contemplan excepciones. Las franjas de seguridad „o franjas secundarias de biomasa, en su nombre técnico„ se reducen a 10 metros en el caso de proximidad con las gasolineras y se achican a solo dos si en lugar de estar sembradas de pirófitas (eucaliptos, pinos, mimosas), lo están por frondosas (roble, castaño o abedul). El volumen de las fincas afectadas alcanza las 100.000 hectáreas, según las estimaciones de la Asociación Forestal de Galicia (AFG). Casi un 5% de la superficie forestal de la comunidad, si se toma como referencia el diagnóstico del último Pladiga.

Si cada propietario forestal se acogiese a la tarifa mínima ofrecida por la empresa pública Seaga (350 euros por hectárea), el coste global de la norma ascendería a un mínimo de 35 millones. Aunque podrían ser más. Francisco Dans del Valle, presidente de la entidad que agrupa a los propietarios forestales y de mano común, eleva la horquilla de mercado de "los 400 a los 900 euros".

De momento, la Consellería de Medio Rural reveló el pasado mes de abril su intención de limpiar directamente 4.500 hectáreas de franjas secundarias. Todas, ubicadas alrededor de 695 aldeas consideradas como de mayor riesgo de incendio. A día de hoy los trabajos no se han iniciado, según apuntan desde el departamento dirigido por José González. Seaga comenzará a a lo largo de este mes.

Los propietarios forestales exigen una mayor implicación por parte de la Xunta. Partiendo de la base de que los dueños con fincas situadas en las franjas de seguridad "contraen una obligación para siempre que antes no tenían", recalca Dans del Valle, la asociación ha estado realizado un debate interno para trasladar algunas propuestas a la Xunta. "Buscamos una cofinanciación", avanza su presidente, que se pueda traducir en "ayudas" para realizar los desbroces. Otra de las alternativas perfiladas sería ajustar la obligación de las limpiezas al riesgo de cada territorio. "No es lo mismo prevenir el fuego en zonas de Ourense que en el norte. No se pueden aplicar las mismas medidas", ejemplifica el responsable de la AFG. Esa llamada a "ajustar" las medidas al territorio la comparte también Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la UVigo.