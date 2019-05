Medio Rural propone a la oposición un pacto autonómico contra los incendios

El conselleiro do Medio Rural, José Vázquez, lanzó ayer a los grupos parlamentarios una propuesta de pacto autonómico para diseñar una estrategia conjunta contra los incendios forestales en el que participarían, además de la Xunta, expertos en la materia y técnicos del servicio de extinción. El PSOE dio una respuesta ambigua a la oferta, sin aceptarla claramente pero tampoco rechazarla, si bien En Marea y BNG le mostraron la espalda al no creer en absoluto en las llamadas al diálogo que llegan del PP. En todo caso, el conselleiro no dio la iniciativa por perdida y se comprometió a convocar a todos los partidos "en los próximos días" para explorar la posibilidad de un acuerdo "por Galicia" al margen de intereses partidistas y electorales.

El conselleiro, aunque por entonces solo era diputado, fue uno de los artífices del primer gran acuerdo en 26 años sobre la reforma de la política forestal y del servicio de extinción de incendios. PP y PSOE aprobaron en el Parlamento en septiembre de 2018 un documento con 123 propuestas de actuación derivadas del análisis de la de incendios de octubre de 2017.

Pero la Xunta quiere ir ahora un paso más allá y definir una estrategia conjunta en la lucha contra los incendios, una planificación que esté por encima de los partidos y que no esté sometida a discusión en función de quién gobierne. José González pidió "alturas de miras" a las formaciones". En su comparecencia en el pleno del Parlamento, comentó que ante la ausencia de "fórmulas mágicas" contra los incendios y los delincuentes y criminales que queman los montes, lo más "razonable" sería que todos los partidos pactase una acción consensuada "y el gobierno de turno se limite a ponerla en práctica". "Galicia bien merece este esfuerzo", añadió.

El PSOE le dio una respuesta tibia, quizás porque lo que ahora está encima de la mesa es una prolongación del acuerdo aprobado el pasado mes de septiembre. No se cerró al diálogo, pero tampoco entregó un carta en blanco. El diputado José Manuel Pérez Seco reprobó el comportamiento bien distinto que protagonizó el PP ante la ola de incendios de 2006 „con el bipartito en la Xunta„ en comparación con el que tuvo el PSOE por la de 2017, pero al mismo tiempo dejó caer que tal vez habría que "sentarse y pensar" para intentar sacar adelante una estrategia de consenso contra el fuego. Tampoco fue más allá.

Por En Marea, Davide Rodríguez, reconoció la "voluntad" del conselleiro, pero duda de la intención real del PP para abrir un diálogo. "Ustedes los hacen saltar por los aires con su comportamiento autoritario", soltó el parlamentario, que censuró la actitud de la Xunta en el Consello Forestal, por no facilitar documentación alguna.

Más duro estuvo Xosé Luís Rivas, del BNG, que no se cree nada la oferta. Recordó que a los nacionalistas todavía le duele el corazón por la "insolidaridad" y el "torpedeo" constante del PP contra el bipartito durante los incendios de 2006.

El conselleiro anunció en su comparecencia el número de teléfono que servirá para recoger las denuncias anónimas sobre incendios, que será el 900 815 085.