Los alcaldes retrasan a final de verano las multas por no limpiar franjas antiincendios

El tiempo se agota. A los propietarios les queda un día para cumplir con las exigencias de prevención de incendios de la Xunta y limpiar las fincas situadas en un perímetro de 50 metros respecto a las aldeas. Pero la premura con que se están desarrollando los trabajos, y los avances que ya se empiezan a vislumbrar en el monte, pueden no ser suficientes para cumplir con la fecha marcada en rojo en el calendario. Los alcaldes asumen ya que "pasará tiempo" antes de que las franjas secundarias de biomasa se encuentren en un aceptable estado de revista y, de hecho, aplazan varios meses la posibilidad de imponer sanciones a los dueños incumplidores. Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), alegan principalmente dos motivos: la interinidad que afecta a los municipios tras las elecciones y, sobre todo, lo "engorroso" del proceso de apertura de los expedientes.

Hay, pues, una fricción entre los tiempos marcados por la Consellería de Medio Rural y la capacidad de maniobra de los concellos. "Todavía faltan muchas cosas por hacer antes de empezar a multar", razona el presidente de la Fegamp, Alfredo García. "Hace falta un expediente, saber quién es el dueño, si el propietario es conocido o no... Eso nos puede llevar cuatro o cinco meses", advierte.

La información en este punto es clave. Los ayuntamientos quieren conocer primero el número, las hectáreas o la titularidad de las parcelas que deben acondicionarse antes de plantear castigos, así que algunos están a la espera de analizar los planes municipales de prevención contra el fuego encargados a los técnicos de la Xunta. De momento, Medio Rural ya les hizo llegar el suyo a 34 ayuntamientos, en una primera tanda que culminará „presumiblemente antes del verano„ con las entregas a los 92 municipios con mayor actividad incendiaria. En el pasado, la Fiscalía General del Estado advirtió que su ausencia podía acarrear consecuencias penales.

Sin embargo, los planes aún deberán someterse a varios filtros. Uno es la propia revisión y corrección por parte de los trabajadores de los concellos, y otro, el más importante, es la aprobación del pleno municipal. Todo ello dilatará inevitablemente los plazos.

El 15 de junio está previsto que se constituyan las corporaciones locales salidas de las últimos comicios, y no será hasta después cuando se empiecen a convocar las sesiones ordinarias en las que, entonces sí, puedan someterse a votación los documentos. "La semana pasada me empezó a llegar la documentación y no he podido enviar las cartas para notificar a los propietarios", resume García, que además de presidir la Fegamp es alcalde de O Barco (Ourense). Sin información, y sin apercibientos previos, las sanciones resultan más complejas.

Por su parte, el departamento dirigido por José González también se muestra flexible respecto a posibles infracciones: "El objetivo no es sancionar", resumen. Aseguran que la labor de control y vigilancia de los perímetros es un "trabajo de todo el año" que no tiene por qué verse acelerada a partir del 1 de junio.En ocasiones, son los agentes forestales quienes, sobre el terreno, se encargan de apercibir verbalmente a los dueños que tienen su finca invadida por la maleza. En todo, también precisan que la competencia sobre los perímetros de seguridad recae sobre los concellos.

En el supuesto del incumplimiento de la normativa, las sanciones por ascenderían a entre 100 y 1.000 euros, de acuerdo con la Ley de Montes del Estado. Si la falta es reiterada, la multa podría llegar incluso hasta los 100.000 euros.

No obstante, antes de cualquier escenario coercitivo, el presidente de la Fegamp prefiere hacer una lectura del vaso medio lleno. Desde que Medio Rural y la entidad reaccionaron a la ola de incendios de 2017 con la obligación de los desbroces, García detecta que "cada vez hay más fincas limpias". De ello dan muestra las imágenes de maquinaria desbrozando en los montes y en los márgenes de carreteras, y de la carga de trabajo que estos días reciben las empresas forestales."La presión que están metiendo de los medios de comunicación y las administraciones están empezando a dar sus frutos", recalca. "Aquí parece que las multas arreglan todo, pero lo que arregla de verdad es la pedagogía", añade.