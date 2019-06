La carrera profesional de los funcionarios peligra por verla inconstitucional el Gobierno

La carrera profesional de los funcionarios y la de los trabajadores del Sergas está bajo amenaza. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ve inconstitucional la regulación que al respecto ha hecho la Xunta y por ello ha abierto el proceso para llevar al Tribunal Constitucional las normas que las regulan. El artículo 22 y la disposición adicional décimo séptima de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de este año y parte del artículo 6 y el artículo 18 de La ley de medidas fiscales y administrativas de este año.

El primer paso es abrir "una negociación para intentar resolver las discrepancias" en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Galicia. Y si las conversaciones no llegan a buen puerto, el Gobierno de Pedro Sánchez llevaría las dos normas al Tribunal Constitucional. ¿Qué supondría si el conflicto llega al TC? La Xunta es tajante y declara que "supondría paralizar todas las carreras profesionales vigentes y pactadas con los sindicatos, la carrera profesional en la Administración Xeral, y la de los trabajadores de la sanidad pública gallega". La carrera profesional de los funcionarios de la Administración General implica este año una subida salarial entre los 371 euros anuales de los grupos más bajos a los 800 euros que recibirán las categorías más altas.

La carrera profesional permite a los empleados de la Xunta mejorar su nómina con un ascenso de nivel sin concurrir a concursos de promoción interna. Hay un grado inicial, sin retribución, y otros cuatro más. Para subir de escalafón deben transcurrir entre cinco y siete años y pasar por una evaluación interna. Los sindicatos calculan que se benefician de la carrera profesional la mayoría de los 14.000 funcionarios de carrera y personal laboral fijo que están en plantilla.

La Consellería de Sanidade se anticipó a Facenda y pactó en agosto del año pasado la carrera profesional que permitirá a 22.000 profesional ascender de categoría y también de sueldo. Supone entre 732 euros más al año, en el caso de los celadores, hasta los 2.937,84 euros más para los médicos. A partir de ahí, para seguir subiendo de categoría, habrá que acreditar una serie de méritos. Lo que más peso tendrá será la actividad asistencial, pero también se puntuará "la implicación y compromiso con la organización", en concreto, en el caso de los facultativos se primará que tengan dedicación exclusiva.

Con el movimiento de ficha del Gobierno central, hay mejoras al margen de la carrera en profesional en peligro. Es el caso de complemento para retirar de las tareas de extinción a los agentes forestales con 60 o más años. Con este complemento, estos trabajadores pasarían a realizar otras funciones pero sin perder salario. Si se paraliza, tendrán que elegir, explican desde la Consellería de Facenda, "perder dinero en el salario y en la jubilación o seguir apagando fuegos con más de 60 años". También estaría en riesgo de suspensión los complementos que la Xunta pactó para que los funcionarios que ascienden de categoría aprobando unas oposiciones de promoción interna no pierdan dinero en las prácticas. La Xunta asegura que "no entiende donde está el problema" que alega ver Política Territorial. "La regulación la copiamos del Estado, pero de prosperar el recurso los trabajadores tendrán que elegir entre perder dinero o no promocionar de categoría", argumentan.