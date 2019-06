Díaz, tras el tuit de Beiras sobre el 26-M: "Hay que respetar lo que vota la ciudadanía"

"La ciudadanía en democracia vota lo que estima y hay que respetar democráticamente a todo el mundo". Así respondió ayer la diputada de En Común Unidas Podemos, Yolanda Díaz, al polémico tuit del histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, que recurrió al origen etimológico de Santiago para definirla como "depósito de restos humanos en descomposición" tras los resultados de las municipales del domingo, que supusieron la derrota y la pérdida de la Alcaldía de Martiño Noriega, su heredero político.

Díaz evitó entrar en el charco. "Creo que tiene que dar cumplida respuesta Beiras sobre lo que tiene afirmado, a mí no me compete decir nada más sobre este extremo", zanjó la dirigente cuyo pacto con la Anova de Beiras en 2012 dio lugar a AGE, germen de las mareas, Podemos y En Marea. La cuenta de Twitter de Beiras aludió al mal resultado de Compostela Aberta, que perdió la mitad de concejales y el poder. "Hace años, don Ramón Otero Pedrayo me explicó que la etimología de Compostela no era Campus Stellae, sino un derivado de "compositum" (depósito de restos humanos en descomposición). Las pasadas elecciones municipales lo confirmaron", rezó su mensaje.