Los muertos en carretera se disparan un 55% en Galicia en los cinco primeros meses

Las carreteras gallegas registraron 42 víctimas mortales en los cinco primeros meses de 2019, lo que supone un 55,6% más que en el mismo periodo del año pasado. La evolución en la comunidad gallega continua, una vez más, al margen de la tendencia a nivel nacional, donde los fallecidos se redujeron en un 2% en 2018 y en Galicia aumentaron un 36%.

Desde enero hasta mayo, la Dirección General de Tráfico (DGT) cuantificó un total de 42 fallecidos en 39 accidentes de tráfico en Galicia, frente a las 27 víctimas en 27 siniestros en el mismo periodo de 2018. Estos datos suponen un incremento del 55,6% del número de muertos en la red viaria gallega en lo que va de año, además de un aumento del 44,4% en siniestros mortales. A Coruña es la provincia que más fallecidos registró, donde las víctimas mortales pasaron de 15 a 19. En Pontevedra la cifra ascendió de 4 a 13; en Lugo, de 3 a 5 y en Ourense el dato se mantuvo en 5.

El mes de mayo cerró en Galicia con 12 personas que perdieron la vida en 9 accidentes de tráfico, frente a las 9 víctimas en el mismo número de siniestros en 2018. Esto supone un 33,3% más de muertos en la red viaria de la comunidad. De nuevo la provincia de A Coruña es la más mortal. Durante este mes se incrementó en un 75% el número de las víctimas mortales, al pasar de 4 a 9. Pontevedra mantuvo la cifra en 3 fallecidos, mientras que en Lugo y Ourense el registro continuó en una víctima en cada provincia. Además, los accidentes con fallecidos durante el mes de mayo aumentaron un 50% en A Coruña „de 4 a 6„ y descendieron un 66,7% en Pontevedra „de 3 a 1„. De nuevo, Lugo y Ourense mantuvieron la cifra en uno en cada caso.

En mayo, el balance de la DGT indica que las 12 víctimas provienen de cuatro colisiones, tres salidas de vía, dos atropellos, un vuelco y dos enmarcadas en "otro tipo". En cuanto a las edades, tres de los fallecidos tenían entre 15 y 24 años, cuatro entre los 25 y 34 años; tres, entre los 35 y 64; y dos eran mayores de 65.

Losada pide responsabilidad

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, hizo ayer un llamamiento a la "responsabilidad" de los conductores al volante ante el incremento de la siniestralidad viaria en la comunidad. "Es muy preocupante. Son cifras que se han elevado y lleva a seguir concienciando a las conductores", dijo Losada al ser preguntado por el aumento de estas cifras en el mes de mayo, y, sobre todo, tras los siniestros ocurridos esta última semana en Redondela (Pontevedra) con tres jóvenes fallecidos y en la Autovía A-6.

El delegado del Gobierno señaló que "nada es posible si los ciudadanos que conducen no se dan cuenta que no pueden correr, que no pueden beber, que tienen que estar atentos a las señales de trafico". Por ello, ante una tema que califica de "preocupante", llamó a la "responsabilidad" al volante. "Es una campaña constante de concienciación", concluyó.