La Cámara Mineira reprueba el informe de la mina de Touro del Defensor del Pueblo

La Cámara Mineira censura el informe del Defensor del Pueblo sobre la mina de Touro en el que aseguraba que la Xunta "ha actuado deficientemente" en relación con los terrenos de la explotación y garantiza que "en Galicia no hay minas ilegales de ningún tipo".

En su escrito, el Alto Comisionado reconoce que la Xunta "ha actuado deficientemente, bien por no declarar la caducidad de la explotación, si los trabajos (en estos terrenos) se interrumpieron por plazo superior al autorizado, o bien por no sancionar al titular de la explotación por no presentar los planes de labores anualmente si la explotación estuvo en funcionamiento".

El director de la Cámara Mineira de Galicia, Diego López, afirma que el informe del Defensor del Pueblo "contiene contradicciones desde el punto de vista legal" y que "la actuación de la Xunta es lo contrario a deficiente". López explica que el estudio "mezcla varios proyectos como si se tratara de uno solo". "La explotación actual tiene todos los permisos legales para operar. Es un proyecto aprobado, que cumple los requisitos exigidos en el momento de su aprobación", avala. El Alto Comisionado recogió en su informe que "la explotación está funcionando sin disponer de los permisos exigidos por la legislación de aguas". "En Galicia no hay minas ilegales de ningún tipo. Todas están funcionando de acuerdo a la legislación que las vio nacer", remarca Diego López.

Otra de las acusaciones del informe es que "la contaminación del agua parece el problema más grave y sin embargo la explotación está funcionando sin disponer de los permisos exigidos por la legislación de aguas". Sobre este asunto, la Cámara Mineira asegura que la contaminación "se ha minimizado notablemente en los últimos años".

Por último, el Defensor del Pueblo subraya que el plan de Río Tinto Minera (de 1984) "debe entenderse desactualizado" ya que se refiere a la explotación de cobre y no a la de áridos, que es la actualmente se acomete. Es decir: "desde 2003 se realiza una extracción de áridos sin que exista un plan de restauración aprobado". Diego López confirma que "en base a la información publicada, Rio Tinto presentó un plan de restauración que fue aprobado en 1984 y que Explotaciones Gallegas asumió al hacerse cargo de la concesión. Y que sigue en vigor". El director de la Cámara Mineira tampoco entiende "la alusión a la no exigencia de su cumplimiento íntegro, pues el plan de restauración puede ejecutarse de manera acompasada con la explotación o al finalizar la misma, hecho que aún no se ha producido".