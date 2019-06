El PP llama a "no cansar a la gente" con el futuro de Núñez Feijóo

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, llamo ayer a "no cansar a la gente" con el futuro del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya que las elecciones autonómicas „previstas para otoño de 2020„ "no están convocadas", ya que no quiere "una campaña electoral de un año y tres meses".

"No hay ninguna incógnita, ningún proceso y ningún candidato; si alguien cree que es candidato a unas elecciones no convocadas, enhorabuena", apuntó Tellado en una rueda de prensa en la sede del PP, en la que destacó que el partido "trabaja para ganar elecciones desde el Gobierno, al servicio de la gente".

El secretario general del PP emplazó a hablar del candidato del PP "cuando haya elecciones en el horizonte inmediato", ya que "todavía acabamos de pasar el ecuador de la legislatura" y se podría "acabar cansando a la gente hablando permanentemente sobre el futuro de Feijóo".

Sin campaña

"El 48% de los gallegos dijeron que querían que Feijóo gobernase Galicia entre el 2016 y el 2020; la gente no quiere una campaña, quiere ver trabajo y resolución de problemas, que para crearlos ya están Villares, los de las mareas, los del BNG y otras veces los del PSdeG", aseguró.

Tellado reiteró que el PP seguirá trabajando "para poder presentarse a las urnas con el balance de los hechos", por lo que se negó a "iniciar una campaña electoral de un año y tres meses", ya que "Galicia no lo merece, los gallegos no lo quieren y sólo interesa a los señores del PSdeG, el BNG y las mareas".

Tellado aseguró que la "humildad en la victoria" es lo que "diferencia" al PP de aquellas formaciones que "celebran sus derrotas". Así contrapuso la actitud del PSOE, que "celebra un segundo puesto", con la del PP, que "ni celebró el primero" y afirmó que "la misma soberbia de Gonzalo Caballero en esas semanas se vio en José Ramón Gómez Besteiro en 2015". "Y el resultado lo recordados todos", indicó.

El secretario general del PP ha aseguró que en el PP "no cabe la autocomplaciencia".