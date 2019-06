Solo un 12% de los concellos gallegos no tiene ninguna deuda con proveedores

¿Cuánto deben los concellos gallegos a sus proveedores? A esa pregunta responden los expertos de Red Localis en su último informe del Observatorio Municipal para constatar que el importe medio pendiente de pago ha pasado de los 50 a los 59 euros por habitante de 2014 a 2017, aunque un 12% de los concellos no tiene deuda con proveedores. Para Red Localis la respuesta a la cuestión "tiene importantes implicaciones" no solo para el funcionamiento del municipio, sino "por la probable reticencia" de los posibles proveedores para contratar con el concello. Sus estudios indican que entre 2014 y 2017 el importe global de pagos pendientes a proveedores pasó en los concellos de los 138 a los 164 millones, un 18% más, si bien avisan de que casi uno de cada tres no presentó información en 2014 y en 2017 no lo hicieron el 8%.

Además, indican que el importe medio pendiente de pago a proveedores pasó de los 50 a los 59 euros por habitante desde 2014 a 2017.