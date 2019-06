Ciudadanos exige ahora al PP que aparte a Baltar para conservar la Diputación

El responsable de Ciudadanos a nivel gallego y concejal electo por Ourense, Laureano Bermejo, manifestó que, tal y como aprobaron a última hora en el comité autonómico de pactos, "nuestro socio preferente es el PP", pero advierte que la condición fundamental para que puedan conservar la Diputación es que Baltar no sea el presidente. Si los populares no acceden, Cs abre la puerta a todas las alternativas, incluida la de postularse ellos mismos a gobernar la Diputación. El fin, aseguran ahora tras amagar en los últimos días con mantener a Baltar, es lograr una regeneración.

Las negociaciones en busca de acuerdos de gobernabilidad tanto en el Concello de la capital como en la Diputación, con diferentes registros de necesidades de mayorías se siguen desarrollando, con alguna que otra crítica por determinadas actitudes. Eso es lo que acontece con los reproches del socialista Rafael Rodríguez Villarino, que con 9 ediles representa a la lista más votada, al líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, que con 7 concejales, es una de las llaves de estabilidad a dos, por lo que considera su "indefinición" al no responder sobre un supuesto pacto con el PP.

Jácome hizo referencia a que Democracia Ourensana mantiene "contactos abiertos y diarios" con Ciudadanos (Cs), PP y PSOE (BNG vetó a DO), y de hecho hoy tiene previsto reunirse con Rafael Villariño "en algún momento y algún lugar", para seguir avanzando en "un acuerdo que consiga sacar a Ourense de su destino maldito. Para esto último nació DO", sentenció Jácome.

Eso le lleva a destacar que "somos el partido más abierto al diálogo en el Concello y Diputación ", y dejar patente que "se remonta ya a 2015, cuando lo intentamos y ningún partido quiso dialogar con nosotros e hizo el vacío total a nuestros 13.500 votantes, lo cual abocó a la ciudad, a una edad oscura de 4 años, donde se paralizó". Y añade que pasado "ese invierno nuclear de 48 meses donde nadie nos cogía el teléfono ni contestaba a mensajes, es ahora el PSOE el que parece estar abierto al diálogo con DO".

Una postura que a Jácome le resulta un "tanto rara" , ya que ahora el PSOE "no argumenta que no se da suma de izquierdas", como argumentó literalmente en enero de 2018 para justificar el "no hacer moción de censura contra el PP, moción fallida que permitió al alcalde permanecer cuatro años en el gobierno sin hacer nada, como ellos mismos denunciaron".

Y aunque evita pronunciarse sobre las expectativas del encuentro formal con Villarino, Jácome dice tener claro que "nadie nos va a marcar los tiempos", así como el ser "meros actores secundarios", sobre todo después de los que sucedió durante los últimos cuatro años, que entiende fueron de lo más reveladores en lo que se refiere al talante de cambio que tenía el PSOE, y que ahora pretende vender que puede "hacerse con la silla de alcalde".



Proyecto

Por su parte, el alcalde en funciones, Jesús Vázquez, reconocía, durante su comparecencia para dar a conocer los acuerdos de la Junta de Gobierno, que había fijado, vía telefónica, una reunión con Rodríguez Villarino, para "hablar del proyecto de ciudad y no quedar en una mera foto". Así como "buscar la estabilidad de la ciudad" . Además de dejar claro que "no soy de cordones sanitarios" ni de "poner líneas rojas a nadie".

Sobre lo dicho por Villarino de ese posible pacto entre PP-DO, Vázquez evita entrar en los que considera "confabulaciones", e insiste en que solo habla de "dotar a esta ciudad de un gobierno estable para evitar lo que pasó estos cuatro años", y dejando la puerta abierta a "cualquier tipo de negociaciones".