Baltar rechaza el veto de C's a su candidatura y pide negociar la Diputación sobre programas

El PP de Ourense, con Manuel Baltar al frente, rechaza el veto de Ciudadanos a la candidatura de su presidente provincial para la Diputación de Ourense. Considera "inaceptable acudir a una negociación con vetos e imposiciones".

Ciudadanos Galicia, que cuenta con el diputado que le falta al PP para tener mayoría absoluta en el ente provincial, acordó en la noche del jueves condicionar cualquier pacto con el PP en la Diputación de Ourense a la marcha del actual presidente en funciones. Ayer la dirección nacional del partido naranja avalaba el posicionamiento de su formación en Galicia, y remitía a los periodistas a las declaraciones del día anterior del secretario de Organización de C's en Galicia y concejal electo en Ourense, Laureano Bermejo. Tras conocerse el órdago del partido de Albert Rivera, Manuel Baltar declaró que su candidatura era "innegociable". Posteriormente, prefirió poner el acento en que las negociaciones deben hacerse "en base a programas". Baltar pidió a Ciudadanos que aclare a los ourensanos "si está dispuesto a pactar con el PP o con los nacionalistas".

La dirección del PP gallego optó por guardar silencio. El presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario xeral del PP, Miguel Tellado, participaron en Lugo en la reunión de la Junta Provincial del partido, pero declinaron hacer declaraciones. Fuentes populares se limitaron a apuntar que sobre los vetos e imposiciones de C's para negociar la gobernabilidad de la Diputación de Ourense debe ser el PP de Ourense quien decida y se pronuncie. Las mismas fuentes consideran "un error estratégico de Ciudadanos" sopesar la opción de facilitar que el PSOE se haga con la Diputación de Ourense. "A medio y corto plazo podemos sacarle rentabilidad a este error, los ciudadanos de centroderecha no votaron a Ciudadanos para que ahora con sus votos el partido de Rivera entregue gobiernos a la izquierda y además votando de la mano del BNG".

Tras las elecciones del 26 de mayo el PP bajo de 14 a 12 diputados, es decir, a falta de uno para sumar los 13 que necesita Baltar para revalidar por tercera vez un gobierno en mayoría absoluta en la Diputación. Los escaños restantes, hasta un total de 25 se los reparten PSOE con 9, Democracia Ourensana con 2; BNG con 1 y el mencionado escaño de C's.

La decisión del comité de pactos del C's en Galicia de condicionar cualquier negociación en Ourense con los populares a que Baltar haga las maletas y deje la Diputación ha sorprendido a cargos del PP gallego. No entienden que el presidente nacional de C's Albert Rivera ampare ese veto a Manuel Baltar, pues hace una semana C's señalaba al PP como socio preferente para pactos de gobierno en España y también vetaba a los partidos nacionalistas. El secretario provincial del PP en Ourense, Rosendo Luis Fernández, aseguraba ayer que no van a "ceder ante estas imposiciones, y los vetos antes de negociar hay que dejarlos en casa". Añadió que "el resultado de las negociaciones se sabrá al final y Baltar es un gran negociador". Por su parte, el secretario de la Organización de C's en Galicia, Laureano Bermejo, remarcó ayer que la decisión de pactar con el PP, solo si se va Baltar, se tomó de forma unánime y es inamovible. Añadió: "Analizamos la situación estratégica de Ourense y determinamos que había que regenerar políticas: no es un veto a una siglas, es a personas".

Bermejo considera que la pelota está en el tejado de Núñez Feijóo: "Es quien debe de decidir si acepta una regeneración en Ourense, porque no pactaremos con personas que llevan más de 30 años en el cargo (incluyendo a Manuel Baltar y a su antecesor, su padre José Luis Baltar) y al que los ciudadanos han demostrado que ya no los quieren, pues han perdido votos, mientras nosotros los hemos ganado". Insiste en que no se cierran a acuerdos, si es necesario, con otros partidos, y que "todas las posibilidades están abiertas" , incluso que sea el diputado de Ciudadanos, cuyo nombre no está decidido pero todo apunta a que sería el propio Laureano Bermejo el que se postule para ostentar la presidencia.

Bermejo aclaró además que Ciudadanos no entra en la Diputación solo "para levantar el brazo, votar y apoyar un gobierno en el ente provincial". "Queremos áreas de responsabilidad en ese Gobierno, y fondos para gestionarlos; queremos bajar impuestos e impulsar la igualdad de servicios para todos los concellos. Regenerar en definitiva", explicó. Por su parte, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, se mostró partidario de explorar vías en la Diputación, que permitan un cambio tras considerarla "una excepción" en España.

Preguntado por la posibilidad de que gobiernen las listas más votadas en la Diputación de Ourense y en el Ayuntamiento, como planteó Núñez Feijóo, descartó "una gran coalición con el PP" en el concello, pero sí acuerdos en "aspectos cruciales" como los presupuestos. En torno a un centenar de personas se concentraron ayer frente a la sede de la Diputación de Ourense para reclamar la "salida de los Baltar" del gobierno provincial tras la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP.