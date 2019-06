Viviendas con vistas a la gallina de los veranos de oro

Sanxenxo es el epicentro de las vacaciones en Galicia. Y eso se nota en la cotización de las viviendas en los meses de julio y agosto. El coste medio alcanza este año 2.800 euros por quincena, según el informe elaborado por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que pide tener mucho cuidado con semejantes precios por el riesgo de exprimir demasiado la gallina de los arrendamientos de oro y ahuyentar a los veraneantes hacia otras zonas más asequibles.

Con un simple vistazo por las webs de alquiler es fácil comprobar esa dimensión de precios. Pero no solo en las Rías Baixas. La plaza más cara en A Coruña no está al lado del mar. Es Santiago de Compostela, que sube como la espuma al calor, en este caso, del Camino de Santiago: 2.000 euros. A continuación se sitúan Rianxo (1.900 euros), Boiro (1.800 euros) y Ribeira (1.600). En la ciudad herculina los alquileres de 15 días en julio y agosto alcanzan una media de 1.500 euros, que es el precio medio en la localidad más cara del norte de Lugo: Ribadeo. Las inmobiliarias hablan de la necesidad de "mesura". "Mi primera recomendación a los propietarios es prudencia", asegura Benito Iglesias, presidente de Fegein, que recuerda que los precios actuales están muy alejados de la renta per cápita gallega y, aunque la del resto de España „de donde viene la mayoría de visitantes„ es mayor, las tarifas "pueden producir un efecto rechazo hacia otras zonas como Levante, las islas e incluso el norte de Portugal, con precios más competitivos".

Julio Pérez