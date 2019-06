"Conseguimos avanzar moito co galego na Xustiza, pero non todo o que nos gustaría"

Nado en Foz, concello do que foi nomeado fillo predilecto, é xuíz dende os 23 anos e hai xa máis de tres décadas que exerce coma maxistrado en Pontevedra. Case o mesmo tempo que Xosé Xoán Barreiro Prado leva defendendo o emprego da lingua galega na administración de Xustiza. É maxistrado da Audiencia Provincial dende principios dos anos noventa e presidente da Sección Segunda dende o 1999, un dos poucos tribunais nos que os xuízos se desenvolven completamente en galego. Membro e impulsor da Irmandade Xurídica Galega, esta entidade rendeulle homenaxe esta semana a él e a outros tres xuristas (Juan Manuel Alfaya Ocampo, o maxistrado do Supremo Luciano Varela Castro e o fiscal xubilado Benito Montero Prego) que fixeron posible o ditado desta primeira sentenza en galego hai trinta anos. Os seus nomes aparecerán nunha placa que será instalada nas inmediacións da Audiencia rememorando que foron eles os pioneiros que abriron paso ao emprego da lingua propia nos xulgados.

En que consistiu a celebración da XII Asemblea da Irmandade Xurídica Galega?

Celebramos a duodécima Asemblea da Irmandade Xurídica Galega. Constituímonos en 2007 en Celanova un pequeno fato de xuíces, fiscais e avogados e a día de hoxe somos xa 300 membros aos que se sumaron profesionais doutros colectivos como notarios, rexistradores, letrados da administración de Xustiza, funcionarios...; e cada ano temos un homenaxeado e nesta ocasión adicámoslle a xuntanza a Xosé Fariña Jamardo, quen fora secretario da Deputación de Pontevedra e quen ten unha extensa obra, tanto ensaios como novelas, entre outras moitas publicacións.

Tamén se recordará a primeira sentenza dictada en galego, aquí, en Galicia, e o papel que tiveron maxistrados coma vostede...

Trátase dunha placa que se vai a instalar nas proximidades da propia Audiencia Provincial de Pontevedra con motivo de que se cumplen trinta anos de que pronunciamos aquela primeira sentenza en galego. Nesa placa figurarán os nomes de varios compañeiros coma Alfaya Ocampo, Luciano Varela, eu mesmo e o fiscal Benito Montero, xa xubilado, que fomos os que, daquela, puxémonos dacordo e empezamos a levar o galego aos distintos ámbitos xudiciais, algo que seguimos mantendo a día de hoxe.

E aquela primeira sentenza en galego como xorde?

No meu caso foi por convicción persoal. O meu pai era de Betanzos e a miña nai de Viveiro e eu nacín en Foz. Na miña casa falábase galego, o meu pai falaba o galego de Betanzos e a miña nai o de Viveiro i eu falaba un galego de Foz que, pola proximidade, xa é un pouco asturiano. Decateime de que facía toda a miña vida expresándome en galego de forma oral pero que no momento de escribir as sentezas empregaba o castelán e o que fixen foi acomodar unha cousa a outra.

E despois daquela sentenza chegaron máis...

Empezamos a facer non só as sentenzas senón moitas máis cousas en galego. Dende aquela xa van trinta anos e milleiros de sentenzas en galego e moitos máis actosde convicción ata o día de hoxe. Como vedes os medios, celebramos os xuízos en galego, mesmo coa participación de xente de fóra. Sempre hai alguén que me dí, "perdone señoría, es que no soy gallegoparlante", pero eu pregúntolle si é "gallegoescuchante" e se me responde que si, entón celebramos igualmente en galego e nunca hai ningún problema.

O galego cada vez está máis presente na administración de Xustiza pero todavía é moi minoritario, ¿cal é a situación actual?

Está mellor que antes, avanzamos moito nese aspecto. O que vencemos foi esa reticencia a que se empregase o galego na Xustiza que xa está superada, felizmente. Conseguimos avanzar bastante co emprego do galego pero non ata acadar as metas que nos gustarían e ata chegar ao punto no que cremos que o galego debera estar introducido na administración de Xustiza. Pero con vontade imos alcanzando obxectivos.

Teño visto incluso fiscais e maxistrados chegados de fóra que se esforzaron por facer escritos en galego cando estiveron por aquí...

Mesmo o noso letrado da administración de xustiza da Sección Segunda é de Valladolid e lee e traballa co galego perfectamente! Non hai ningún problema de comunicación. O idioma ten que seducir, non ten que ser unha barreira comunicativa. Co galego o que temos é que seducir, tratar que a xente se incorpore ao mesmo, pero nunca con imposición, senón con seducción.