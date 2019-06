Los desbroces que asumirá Seaga en las parroquias de alto riesgo aún no empezaron

Cuando quedan tres semanas para el inicio de la época de alto riesgo, todavía no comenzaron los desbroces de las franjas para preservar la seguridad de las viviendas frente a los incendios forestales que la Xunta prevé asumir en 4.500 hectáreas con elevada actividad incendiaria de Galicia.

Así lo constataron fuentes de la Administración autonómica, de Fegamp y de Seaga consultadas por Europa Press. El pasado 15 de abril, la Xunta firmó una adenda al convenio suscrito entre las tres partes y anunció que en estas 4.500 hectáreas de 34 ayuntamientos que son los que más padecen el fuego en la comunidad (son 695 aldeas repartidas en 68 parroquias) se limpiarían las franjas de seguridad entre mayo y junio.

Sin embargo, transcurrida ya la primera semana de junio, Seaga "no desbrozó aún ninguna parcela". Al respecto, la Consellería de Medio Rural asegura que "no es así", que "no hay tal retraso". "Lo que sucede es que se están mezclando las diferentes líneas de actuación que contempla el convenio de protección de las aldeas firmado con Seaga y la Fegamp", asegura.