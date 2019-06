El PP califica el veto de Ciudadanos a Baltar de "claramente antidemocrático"

El secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, considera "claramente antidemocrático" el veto a Manuel Baltar para un entendimiento con los populares que les permita seguir al frente de la Diputación de Ourense, donde el PP, con 12 diputados, se quedó a uno de repetir la mayoría absoluta.

En una entrevista concedida al circuito gallego de RNE, Tellado recurrió a la aritmética en esa institución „el PSOE consiguió 9 representantes, Democracia Ourensana dos y BNG y C's, que irrumpió el 26-M, uno, respectivamente„ para calificar de "bastante ilegítima" la postura de C's, la cual dijo no haber recibido de manera formal, de intentar condicionar. En todo caso, consideró que la misma es una suerte "de cortina de humo" que únicamente pretende encubrir la verdadera intención de los de Albert Rivera, que pasa por pactar con los nacionalistas, esgrimió, y añadió que eso es algo que no va a entender su electorado, al que la estrategia va a sonarle "bastante mal". Por ello piensa Tellado que no se atreven a entrar en tal debate "de manera directa", porque solamente hay dos alternativas a elegir, pactar con el PP o "con nacionalistas para echar al PP", y la línea roja que conocieron por los medios de comunicación, según contó, "no podemos considerarla ni tenerla en cuenta". Por tanto, pidió "reglas de juego" válidas para todos los escenarios, porque la de "los que pierden unidos" no la ve y se refirió especialmente al PSOE, al recordar a este grupo que es el más votado en el Ayuntamiento de Ourense, porque son "la piedra angular" en este caso y C's es un "invitado de piedra". Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, pidió "retirar a Baltar" de la Diputación de Ourense y al PP, en caso de que ese partido acceda a la opción planteada por Ciudadanos, grupo decisivo al quedar los populares a apenas un escaño de la mayoría absoluta, y entregue su cabeza para lograr la gobernabilidad. "Unos años en la oposición les vendrían muy bien", dijo al respecto Caballero en una entrevista concedida a la Radio Galega.