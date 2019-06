Lleno en los hoteles de Santiago y precios "desorbitados" ante O Son do Camiño

El Festival O Son do Camiño llega de nuevo esta semana a Santiago de Compostela y lo hace con una inyección de visitantes para los negocios hoteleros de la ciudad, que registran cifras de ocupación cercanas al lleno total y precios "desorbitados" en comparación con los habituales.

En concreto, la cita musical espera recibir durante sus tres días de fiesta a unas 33.000 personas, a las que, circunstancialmente, se sumarán en la ciudad las más de 2.000 asistentes a un congreso médico que la capital gallega acoge también hasta el domingo.

Según la información de la Asociación Hostelería Compostela, la ocupación media de los hoteles de la ciudad supera el 95%, aunque muchos de ellos ya están al completo y "es difícil conseguir alojamiento para esos días", según su presidenta, Sara Santos.

En declaraciones a Europa Press, Santos ha explicado que todo el mes de junio la ocupación en la ciudad se prevé "muy buena" gracias a los congresos y que en este fin de semana se "disparará" con O Son do Camiño.

Las primeras reservas, apunta, se hicieron nada más ponerse a la venta las entradas, hace meses, y, a día de hoy, las agencias ofrecen "precios desorbitados" por noches de alojamiento en la ciudad. Con una sencilla consulta en plataformas de reserva, pueden encontrarse plazas por más de 300 euros la noche, tanto en hoteles, pensiones y hostales como en pisos turísticos.



Zona de camping llena

Y esto es así aún a pesar de que la organización de O Son do Camiño habilitó en el Monte do Gozo varias áreas de camping para los asistentes. En el caso de la zona de acampada libre, donde los festivaleros deben traer su tienda, ya no existe hueco.

Asimismo, los organizadores habilitaron una serie de tiendas de distintos tamaños y con diferentes comodidades, que van desde las más sencillas hasta las que cuentan con más comodidades, pasando por las 'cápsulas japonesas' con las que los usuarios pueden sentirse en un hotel futurista por 590 euros. A unos días del festival, la web de O Son do Camiño solo refleja disponibilidad en algunas de las tiendas de campaña grandes.

A mayores, a las miles de personas que desplazará este festival, esta semana se unen en Santiago los más de 2.000 participantes del congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, llegados desde distintos puntos de la geografía española.

Los responsables del congreso, según han explicado a Europa Press, reservaron hace año y medio 800 localidades para sus participantes. Sin embargo, las previsiones se han visto desbordadas y, ante la necesidad de alojar a más personas, algunos congresistas han tenido que desplazarse a dormir hasta A Coruña.



Transporte y aparcamientos

No solo el alojamiento se verá afectado por esta cita, si no que también la movilidad. La gran aglomeración de gente que se espera en el Monte do Gozo durante esos días ha derivado en la elaboración de un plan especial de transporte urbano, restricciones de circulación y puesta en marcha de áreas de aparcamiento en San Lázaro (sin lanzadera) y en Amio (con servicio de autobús).

Con motivo de la celebración del festival, el Ayuntamiento de Santiago ha informado que se cerrarán a la circulación las calles As Estrelas, Rúa da Agra dos Campos y Rúa do Gozo desde las 14,00 horas del sábado hasta las 3,30 horas del domingo, excepto para residentes y vehículos de movilidad reducida. Del mismo modo, fuentes municipales han apuntado que, en función de la densidad de tráfico, podrán producirse cortes puntuales en las calles de Senande y de San Marcos.

Con previsión de que el tráfico en Santiago sea intenso esa jornada, el Ayuntamiento recomienda que se emplee el transporte público, que estará reforzado por dos servicios lanzadera.

En concreto, los buses lanzadera partirán uno desde el centro de la ciudad y el otro desde el recinto ferial de Amio, que operarán el jueves, viernes y sábado. Las líneas comenzarán a las 12,00 horas el jueves y a las 14,00 el viernes y sábado y finalizarán a las 4,30 en la madrugada del jueves al viernes y a las 5.00 el resto de las jornadas. A partir de las 23,00 horas, solo harán viajes de vuelta.