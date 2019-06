El 'número dos' del PP de Ourense se va sin avisar a Jesús Vázquez porque no reconoce su "liderazgo"

El número dos de la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense, Santiago Rodríguez, anunció que no recogerá su acta de concejal, una decisión de la que no ha informado al candidato popular a la alcaldía y regidor en funciones, Jesús Vázquez Abad, por no reconocerle "ni liderazgo ni autoridad moral ninguna como para tener que hacerlo". Así lo explicó Santiago Rodríguez, que renuncia de este modo a recoger su acta como edil el próximo sábado, jornada en la que se constituirán las corporaciones locales. Por su parte, fuentes del PP local han manifestado su "máximo respeto por una decisión de carácter totalmente personal". No obstante, Rodríguez sí le hizo saber su postura a la dirección regional del partido y al presidente provincial. "En ambos casos la han comprendido y, al entender que era irreversible, no ha dado lugar a mucho más", declaró. "Los resultados han sido tan lamentables que por dignidad he decidido hacerlo", sostuvo. En este sentido, puso como ejemplo las renuncias del PP de Vigo. A pesar de que en Vigo los populares también perdieron tres escaños, Rodríguez sostuvo que en Ourense "es peor" porque gobernaban.