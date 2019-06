Las siete islas Canarias o las dinastías que reinaron en España, preguntas del examen de "españolidad"

"España es una república, el Rey y la Reina se llaman Felipe y Leonor y no existe una Constitución". Esta es la respuesta que dio una ciudadana brasileña al juez encargado del Registro Civil de Pontevedra en 2016 durante la entrevista en la que se valoraba su petición de nacionalidad española. Tampoco supo contestar por qué el 25 de julio es festivo en Galicia. Estas contestaciones que provocaron el rechazo de su solicitud al "no resultar acreditada la existencia de un grado suficiente de integración en la sociedad española". No es un caso aislado. Antes, estas preguntas se formulaban por el personal del Registro Civil para acreditar el grado de integración, pero en los últimos años el proceso se regularizó y ahora se hace un examen en el que se mantienen algunas de las preguntas más obvias pero otras incluso podrían ser erradas por algún ciudadano español que se presentase al examen sin hacer un pequeño repaso. El nombre del rey o del alcalde de tu ciudad pueden aparecer entre estas preguntas, pero también citar las siete islas Canarias o las dinastías que reinaron en España.