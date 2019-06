Feijóo arremete contra Gonzalo Caballero por no acceder al Parlamento

La sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento evidenció ayer la tensión por los pactos municipales para permitir la elección de alcaldes este sábado. Núñez Feijóo lanzó su artillería para intentar desacreditar los acuerdos entre las formaciones de la oposición parlamentaria que impedirán gobernar al PP allí donde sea el más votado pero no tenga mayoría absoluta. En su ofensiva, el titular del Ejecutivo autonómico arremetió contra el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, por no haber entrado aún en el Parlamento. "¿Puede haber mayor desprecio al Parlamento que no ejercer el liderazgo de la oposición y no comparecer en la Cámara?", concluyó Feijóo.